دوباره به غرب اعتماد نکنید

وزیر خارجه ایران، روز جمعه در فضای مجازی ادعای نگرانی غرب درباره گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران را زیر سؤال برده و آن را «پوچ» توصیف کرد، موضوعی که تایید و پیشنهاداتی از سوی کاربران غیرایرانی برای وی به همراه داشت.

کنشگران خارجی با اشاره به حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران در خردادماه و فشار سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران به وزیر خارجه ایران توصیه کردند که با توجه به سابقه «خیانت» و «ریاکاری» آمریکا،‌ آلمان، انگلیس و فرانسه «پشت میز مذاکره با غرب ننشینید».

قرار بود در ۲۵ خرداد‌، ششمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در کشور عمان برگزار شود، اما دو روز پیش از آن اسرائیل در اقدامی غیرقانونی به چندین نقطه در سراسر ایران حملاتی انجام داد که البته با پاسخ سخت ایران مواجه شد.

این حملات در حالی صورت گرفت که سه کشور اروپایی و آمریکا آن را محکوم نکرده و مجازاتی برای اسرائیل در نظر نگرفتند و حتی واشنگتن در اقدامی غیرقانونی و تحریک‌آمیز در یکم تیرماه،‌ تاسیسات هسته‌ای ایران را با استفاده از ۶ فروند بمب‌افکن رادارگریز بی-2 و بی‌-۱۲ بمب فوق‌سنگین موسوم به «سنگرشکن» مورد حمله قرار داد.

سید عباس عراقچی در پست ایکس خود با اشاره به «سکوت کرکننده‌ از سوی غرب» در برابر گسترش زرادخانه هسته‌ای اسرائیل اعتبار آنها را برای سخن گفتن درباره قانون عدم اشاعه را زیر سؤال برد.

به گزارش فارس، وی در نشستی که پس از جنگ ۱۲ روزه با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی داشت نیز تاکید کرده بود که «رژیم صهیونیستی با هماهنگی ایالات متحده آمریکا به ایران حمله کرد» و «در حقیقت آمریکایی‌ها به میز مذاکره خیانت کردند».

در ادامه تعدادی از نظرات کاربران در این باره آمده است:

«پایبندی به NPT به‌ویژه پس از وقایع چند ماه گذشته، نشانه ضعف است که در نهایت منجر به آسیب بزرگی به مردم ایران خواهد شد».

«من (اگر جای شما بودم) با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل نمی‌کردم، همه آنها را کنار می‌گذاشتم و مخفیانه (برنامه هسته‌ای) را توسعه می‌دادم. تنها راه برای حفظ استقلال ایران و جلوگیری از دخالت خارجی همین است – همکاری تاکنون به نفع ایران نبوده، چون از ابتدا هم به همین شکل طراحی شده بود».

«من تمایل (ایران) به دیپلماسی را درک می‌کنم، اما بر توسعه توان هسته‌ای خود و اطمینان از امنیت آن تمرکز کنید. آماده ‌باشید تا در برابر هر تهدیدی به‌ویژه از سوی چهره‌های تندرو در کنست و کنگره آمریکا از خود دفاع کنید. آنها همگی ریاکار هستند».

«هیچ معامله پنهانی با دولت آمریکا نکنید. این کار همیشه به‌خوبی پایان نمی‌یابد. آنها دوباره به شما خیانت خواهند کرد».

«تصمیم با شماست! یا زانو بزنید و دعا کنید برای یک معجزه و همچنان از بی‌عدالتی گله کنید و از گوش‌های (کر) غربی طلب کمک داشته باشید و یا درک کنید که جهان جای ضعیف‌ها نیست، همه متحدانتان توان هسته‌ای دارند و منتظر اجازه (غرب) نماندند... آنها ‌خودشان تصمیم گرفتند».