رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از فرصت مجدد دولت برای تحصیل دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز دارای شرایط خبر داد.

به گزارش ایسنا، نادر یاراحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه

۲۸۰ هزار دانش‌آموز اتباع غیر مجاز از کشور خارج شده‌اند و در سال تحصیلی ۱۴۰۴ تاکنون ۳۲۰ هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: تعداد دانش‌آموزان اتباع افغانستانی غیرمجاز ثبت‌نام شده در سال تحصیلی جدید پس از اجرای طرح بازگشت این اتباع نسبت به سال گذشته که ۷۰۰ هزار نفر بود کمتر شده است و وزارت کشور این وعده را می‌دهد که از دانش‌آموزان اتباع حمایت کرده و اجازه نمی‌دهیم که دانش‌آموزان اتباع از تحصیل بازبمانند.

یاراحمدی تأکید کرد که باید مدارس اتباع به دانش‌آموزان افغانستانی آموزش دهند تا کشور خود را بشناسند و برای کمک به کشورشان پس از کسب علم بازگردند. وی با بیان اینکه وزارت کشور در جلسه‌ای که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است مقرر کرده تا امکان تحصیل برای دانش‌آموز خانواده اتباع غیرمجازی که هنوز از کشور خارج نشدند در شرایط موقتی امکان ادامه تحصیل آن‌ها برای سال تحصیلی جدید فراهم شود، گفت: این شرایط شامل حال همه اتباع غیرمجاز نمی‌شود و رئیس‌جمهور کشور، آقای پزشکیان دستور دادند تا بازگشت این اتباع به کشورشان امکان تحصیل برای این دانش‌آموزان فراهم شود و این موضوع به طور جدی بررسی می‌شود تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنمانند.

به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش برای دانش‌آموزان اتباع غیرمجازی که هنوز فرصت خروج از کشور را پیدا نکردند و دارای دانش‌آموز هستند فراخوان می‌دهیم تا بتوانند دانش‌آموز آنها از فرصت تحصیل استفاده کنند. برای سال تحصیل جدید امکان تحصیل دانش‌آموزان‌شان فراهم شود.

یاراحمدی با تأکید بر اینکه این فرصت مجدد برای تحصیل دانش‌آموزان اتباع غیر‌مجاز برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ به وجود آمده است، ادامه داد: بسیاری از این اتباع نقشی در تصمیم‌گیری خروج از کشور و یا ماندن ندارند، اما فرزندان دانش‌آموز آنها که حتی امسال کلاس اولی هستند، نباید از تحصیل محروم شوند و این امکان برایشان فراهم شده تا بتوانند در سال تحصیلی جدید از امکان تحصیل استفاده کنند. بنابراین دولت تصمیم گرفت تا فرصت مجددی برای این دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل ایجاد شود؛ البته در این راستا تلاش می‌کنیم تا از هرج‌ومرج جلوگیری کنیم تا مجدد این دانش‌آموزان به صورت غیر‌قانونی اقدام نکنند. به گفته وی، اطلاعات این افراد در اختیار وزارت کشور قرار دارد و وزارت کشور با آنان تماس می‌گیرد و لازم نیست که خانواده این دانش‌آموزان خودشان شخصا مراجعه کنند. بنابراین وزارت کشور طی فراخوانی به خانواده‌هایی که هنوز از کشور خارج نشده و دانش‌آموز دارند به صورت فراخوان اعلام می‌کند تا برای ثبت‌نام فرزندانشان اقدام کنند و امسال این شرایط را مجدد برای این خانواده‌ها فراهم خواهیم کرد تا پس از بررسی شرایطشان دانش‌آموزان از تحصیل محروم نمانند و پس از اینکه توانستند پاسپورت خود را تهیه کنند شرایطشان برای ادامه تحصیل فراهم شود.