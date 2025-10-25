سخنگوی دولت با بیان اینکه اضافه برداشت بانک آینده متوقف شده است، تاکید کرد: سپرده‌گذاران این بانک نگرانی نداشته باشند چرا که حساب‌های آنان به بانک ملی ایران منتقل شده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گزارش تلویزیونی روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ خود به مردم، اظهار داشت: امیدواریم با اقدام شایسته‌ای که بانک مرکزی و با هماهنگی سایر نهادها در مورد بانک آینده انجام داده است، شاهد کنترل تورم باشیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی با توجه به دغدغه تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش، مدل جدیدی از تامین مالی با نام «سامانه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی» طراحی کرده است، افزود: مدت‌هاست که نام سال با عناوینی از تولید نامگذاری می‌شود اما متاسفانه آن‌طور که باید شاهد رونق تولید نبوده‌ایم، این سامانه کمک می‌کند که قرارداد پیمانکاران به عنوان وثیقه درنظر گرفته شود.

اضافه برداشت بانک آینده

متوقف شده است

وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در آغاز فرآیند «گزیر» (فیصله) بانک آینده، گفت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است و امیدواریم این موضوع منجر به کنترل تورم شود.

به گزارش ایرنا، وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که سوزاندن گاز فِلِر برای مردم مناطق نفت‌خیر کشور ایجاد کرده است، اظهار داشت: همچنان حجم زیادی از انرژی سوخته می‌شود و لذا حذف فِلِرسوزی از اولویت‌های دولت چهاردهم بوده است و در این راستا تاکنون از سوزاندن

۱۱ میلیون متر مکعب فلر جلوگیری شده است.

افزایش عمق داخلی‌سازی صنعت لوازم خانگی از ۵۰ به ۶۰ درصد

مهاجرانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی طی روزهای گذشته در تهران، تاکید کرد: این صنعت ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد، اقتصاد بزرگی را دربر می‌گیرد و از صنایع مهم و قدیمی کشور است که طی ۶ ماه گذشته

۱۰ درصد رشد داشته و کیفیت محصولات آن نیز افزایش یافته است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: بیشتر تجهیزات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در داخل کشور تهیه می‌شود، اگرچه بخشی هنوز وارداتی است اما این صنعت به شدت رو به رشد است و بسیاری از واردکنندگان غیرقانونی لوازم خانگی، امروز به تولیدکنندگان این صنعت در شهرهای مرزی بدل شده‌اند.

مهاجرانی با اشاره به افزایش عمق داخلی‌سازی صنعت لوازم خانگی از ۵۰ به ۶۰ درصد، بیان داشت: صادرات این صنعت ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ این درحالی است که به دلیل ناترازی انرژی، ناچار به قطع برق این واحدهای صنعتی نیز بودیم.

وی در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به ۳۰ هزار بازنشسته، گفت: همچنین طی دو هفته‌ گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) از پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش نیز پرداخت شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در توجه به تمام استان‌ها، تصریح کرد: در خراسان جنوبی که از جمله استان‌هایی است که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، ظرفیت‌های معدنی بسیار ارزشمندی وجود دارد. خوشبختانه هفت محصول معدنی صادراتی این استان توسط سازمان مالکیت فکری سازمان ملل متحد (WIPO) به ثبت رسیده است. این اقدام کمک می‌کند تا معدن‌کاران، چه در معادن کوچک و چه در معادن بزرگ، بتوانند از ارزش صادراتی محصولات خود به‌طور کامل بهره‌مند

شوند.

وی افزود: این مسیر نه‌تنها در جهت توسعه‌ اقتصادی مؤثر است، بلکه زمینه‌ساز توسعه‌ فرهنگی و اجتماعی پایدار نیز خواهد بود و طبیعتا افق‌های تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار و افزایش صادرات در این استان فراهم خواهد کرد.

تلاش می‌کنیم هم گرانی

و هم گران‌فروشی کنترل شود

مهاجرانی همچنین به دغدغه رئیس‌جمهور درخصوص مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: جلسات تنظیم بازار به صورت منظم در حال برگزاری است و تلاش می‌کنیم هم گرانی و هم گران‌فروشی کنترل شود. دولت همچنین تلاش می‌کند با سیاست‌های حمایتی از سفره مردم حمایت کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت به شدت در حال کار است و تلاش می‌کند که امید و آینده را با همراهی شما مردم عزیز ایران بسازد.