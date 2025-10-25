رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به تداوم ناترازی برق کشور گفت: با توجه به عدم توسعه نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، صنایع کوچک و متوسط کشور در تابستان سال آینده قطعاً با کمبود برق مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «آرش نجفی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به وضعیت بحرانی تولید و مصرف برق در کشور اظهار کرد: در صورت ادامه روند فعلی، سال آینده بسیاری از صنایع کوچک و متوسط کشور با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند. در حال حاضر هیچ نیروگاه حرارتی جدیدی احداث نشده و در بخش تجدیدپذیرها نیز اتفاق قابل اتکایی رخ نداده است.

وی افزود: اگرچه بخشی از ظرفیت‌های تولید برق وارد مدار شده و تا سال آینده نیز چند طرح در دست اجراست، اما این میزان پاسخگوی نیاز بخش تولید نیست. صنایع بزرگ پرمصرف ممکن است سهم محدودی از برق دریافت کنند، اما برای صنایع کوچک و متوسط به طور قطع کمبود برق جدی خواهیم داشت.

نجفی با بیان اینکه در نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر پیشرفت معناداری نداشته‌ایم، تصریح کرد: در بهترین حالت، کشور تنها یک بار توانست ۷۴ گیگاوات برق تولید کند؛ در حالی‌که میانگین واقعی تولید برق بین ۵۰ تا ۵۵ گیگاوات است. در فصل تابستان حدود ۲۵ گیگاوات از این ظرفیت صرف سیستم‌های سرمایشی می‌شود و عملاً برق کافی برای بخش تولید باقی نمی‌ماند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: یا باید به‌صورت جدی به سمت اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری حرکت کنیم، یا باید منتظر تعطیلی بخش‌هایی از صنعت باشیم. در شرایط کنونی، برخی واحدهای تولیدی در سال بیش از ۱۰۰ روز تعطیل می‌مانند که این مسئله تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی دارد.

نجفی در پایان با اشاره به افق پیش‌رو خاطرنشان کرد: مشکل ناترازی برق تا سال ۱۴۰۸ بدون تردید ادامه خواهد داشت. اگر چاره‌ای برای تأمین پایدار انرژی اندیشیده نشود، بخش تولید کشور نه‌تنها رشد نخواهد کرد بلکه با افت شدید ظرفیت مواجه می‌شود.

با آذربایجان و ترکیه تبادل برق می‌کنیم

به گزارش وزارت نیرو، «مهرداد اقلیمی» مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر هم با بیان اینکه به طور کلی صادرات برق ما به کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان انجام می‌شود، گفت اما درحال حاضر به دلیل پیک مصرفی کشور و ناترازی موجود به منظور تأمین برق داخل کشور میزان صادرات به کشور عراق قطع بوده و فقط در زمان‌های مازاد تولید صادرات داریم.

وی ادامه داد: همچنین با کشور ارمنستان نیز تهاتر برق و گازی ما برقرار است که در این تهاتر گاز را صادر و برق وارد می‌کنیم و در تلاشیم تا در ماه‌های آینده با کشورهای آذربایجان و ترکیه نیز بتوانیم این ارتباطات الکتریکی و تبادل برق را دنبال کنیم.

اقلیمی درخصوص صادرات برق در زمان‌های پیک مصرف و ناترازی نیز گفت: به طور کلی دیدگاه ما صادرات برق در زمان‌های پیک مصرف و ناترازی نیست و در این زمان‌ها صادرات ما به طور کامل قطع می‌شود.

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر تصریح کرد: صادرات صرفاً در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که امکان آن وجود داشته باشد. لازم به توضیح هست که میزان کل صادرات برق کشور ما کمتر از یک درصد است و این میزان در شرایط فعلی به کمتر از نیم درصد کل ظرفیت تولید برق کشور می‌رسد.

به گفته اقلیمی، در حال حاضر به دلیل ناترازی موجود در کشور میزان واردات برق ما از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان بسیار بیشتر از صادرات آن است.

گفتنی است ارتباطات الکتریکی با کشورهای همسایه از متحمل شدن هزینه‌های ساخت نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برای کشور کاسته و موجب می‌شود تا در زمان‌های پیک مصرف بتوانیم از ظرفیت‌های برق کشورهای همسایه استفاده کنیم.