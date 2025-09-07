سرویس خارجی-

پرنده‌های بدون سرنشین از یمن به اراضی اشغالی حمله کردند که یکی از پهپاد مقاومت یمن به سالن فرودگاه رامون در نزدیکی ایلات اصابت کرد.

رسانه عبری «یدیعوت آحارونوت» روز یکشنبه مدعی شد که پرنده‌های بدون سرنشین را که از یمن در حال حرکت بودند رهگیری کرده‌اند و این خبر را سخنگوی ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل اعلام کرده است. دقایقی بعد اما تصاویری به بیرون درز کرد که نشان می‌داد، این رهگیری‌ها خیلی هم مؤثر نبوده است و حداقل یکی از پهپادها با عبور از تمام پدافندها خود را به هدف رسانده است. به گزارش «مهر» به نقل از خبرگزاری «شهاب»، برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی اما نوشتند فرودگاه «عساف رامون» در «النقب» در جنوب اراضی اشغالی هدف قرار گرفته است. کاربران عبری تصاویری از دودی منتشر کردند که پس از حمله پهپاد یمنی از این فرودگاه به هوا برخاسته است. برخی منابع از زخم‌شدن شماری بر اثر حمله پهپاد یمنی به این فرودگاه خبر دادند، برخی از کشته شدن ۸ تن خبر می‌دهند. خساراتی به فرودگاه وارد شده و مسافران تخلیه شده‌اند. از سوی دیگر کانال «۱۴» تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که آتش‌نشانان این رژیم به فرودگاه رامون در جنوب اراضی اشغالی اعزام شده‌اند. سخنگوی نیروی هوائی این رژیم نیز از بستن حریم هوائی این فرودگاه و توقف پروازهای این فرودگاه خبر داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی اعلام کردند که پهپاد یمنی سالن مسافربری فرودگاه رامون در جنوب اراضی اشغالی را هدف قرار داده است. این منابع از زخمی‌شدن دو نفر بر اثر این حمله پهپادی خبر دادند. «یسرائیل هیوم» گزارش داد: سالن مسافربری فرودگاه رامون هدف قرار گرفته است. البته کانال «۱۲» تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که چهار پهپاد از یمن شلیک شده است. این رسانه مدعی شد که سه پهپاد رهگیری شدند. ارتش اسرائیل اذعان کرد که پهپاد چهارمی یمن به فرودگاه رامون اصابت کرد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: از زمان ترور مقامات انصارالله در صنعا، هشت موشک و هفت پهپاد شلیک شده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از ناکامی سامانه‌های رصدی خبر دادند و اینکه در رصد پهپاد یمنی ناکام ماندند. به اذعان این رسانه صهیونیستی، پهپاد از سوی سامانه رصد نشدند و به فرودگاه اصابت کرد. همزمان شهردار ایلات به رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت: اصابت پهپاد به شکل مستقیم و بدون هشدار قبلی به فرودگاه رامون بسیار نگران‌کننده است. وی اذعان کرد: بندر تعطیل شده است و حوثی‌ها همچنان تهدیدی برای ما هستند.

این فرودگاه کجاست؟

فرودگاه عساف رامون در فاصله ۱۱ کیلومتری شمال ایلات در سال ۲۰۱۹ میلادی به بهره‌برداری رسید. این فرودگاه پس از فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو دومین فرودگاه بزرگ در سرزمین‌های اشغالی به‌شمار می‌رود. احداث فرودگاه رامون پس از نبرد سال ۲۰۱۴ میان حماس و اسرائیل آغاز شد. در آن زمان کمیته امنیتی رژیم صهیونیستی با اتکا به گزارش خود مدعی شد فرودگاه بن‌گوریون به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در مواجهه با موشک‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی امکان فعالیت را

در زمان‌های بحرانی ندارد و از همین‌رو طرح توسعه فرودگاه رامون کلید خورد.

انتقام هنوز شروع نشده است

«حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، به حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه رامون در جنوب اراضی اشغالی واکنش نشان داد. وی گفت: «انتقام هنوز شروع نشده است و آنچه در انتظار شماست به مراتب سخت‌تر خواهد بود.»