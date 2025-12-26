با وجود پیشرفتهای بزرگ علمی، حل مشکلات اقتصادی ناممکن نیست
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه با وجود پیشرفتهای بزرگ علمی مانند ساخت و ارسال ماهواره به فضا و تولید موشکهای دقیق، حل مشکلات اقتصادی ناممکن نیست، از رئیسجمهور خواست متخصصان اقتصادی را برای ارائه راهکارهای اقتصادی دعوت کند.
آیتالله سید احمد خاتمی، در خطبههای نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران، با یادآوری ۹ دی؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: ۹ دی ۸۸ قله ولایتمداری بود. در آن روز همه جای کشور، بهویژه تهران، جمعیتی عظیم حاضر شدند، گویا از زمین و زمان آدم میرسید. مقام معظم رهبری آن را حماسه نامیدند و انصافاً حماسه بود؛ یکپارچه شعار مردم این بود که «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده».
وی با بیان اهمیت ولایت فقیه در قانون اساسی تصریح کرد: ولایت فقیه صرفاً یک تئوری فقهی نیست، بلکه در قانون آمده است؛ در چندین اصل قانون اساسی بر این مهم اشاره شده است. ولیفقیه تنها رهبر سیاسی نیست، بلکه جانشین امام زمان است. در اصل پنجم آمده که در زمان غیبت حضرت ولی عصر، ولایت امر امامت امت بر عهده فقیه عادل و واجدالشرایط است.
آیتالله خاتمی با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفت: در آن زمان حرمت ولایت و بالاتر از آن حرمت سیدالشهدا(ع) شکسته شد. یادمان نرود که مردم با حضور خود، فتنهگران را به جای خود نشاندند.
وی بیان داشت: اصل ۱۷۰ قانون اساسی تعیین رهبر را برعهده خبرگان منتخب مردم قرار داده است. مسیر مشخص است و این مردم، تا آخرین نفس و آخرین قطره خون، حامی ولایت فقیه منتخب ملت خواهند بود.
آیتالله خاتمی در خطبه سیاسی نماز جمعه تهران گفت: ایران، ایرانِ قوی است؛ ایران همان ایرانی است که پدر رژیم صهیونیستی را درآورد و تلآویو را به شهر اشباح تبدیل کرد. ایران، ایرانِ قوی است.
وی تأکید کرد: از تریبونداران و کسانی که سخنانشان منتشر میشود تقاضا دارم پیام ضعف صادر نکنند. شعار ایران قوی شعار مقام معظم رهبری، آیتاللهالعظمی امام خامنهای است و این شعار دو ریشه قرآنی دارد؛ آیه ۶۰ سوره انفال و آیه ۷۱ سوره نساء.
خطیب جمعه تهران با اشاره به فشارهای بینالمللی تصریح کرد: تلاشهای بینالمللی امروز برای این است که ایران قدرت موشکی نداشته باشد، اما نخواهید توانست؛ ایران قدرت موشکی دارد و قدرت موشکی بازدارنده نیز دارد.
وی ادامه داد: به دشمنان ایران میگوییم اگر بخواهید به این نظام آسیب برسانید، روزتان به شام سیاه تبدیل خواهد شد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: میگویند ایران قوی نگویید چون دشمن به هراس میافتد؛ توجه داشته باشید دشمن از اسلام ما در هراس است. دشمن نمیخواهد از ایران نامی باشد و درصدد براندازی است.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه با وجود پیشرفتهای بزرگ علمی مانند ساخت و ارسال ماهواره به فضا و تولید موشکهای دقیق، حل مشکلات اقتصادی ناممکن نیست، از رئیسجمهور خواست متخصصان اقتصادی را برای ارائه راهکارهای اقتصادی دعوت کند.
وی تأکید کرد: تنها راه همان است که مقام معظم رهبری فرمودند؛ باید ایران قوی داشته باشیم و به یاری خداوند، ایران قوی دشمنانش را زمینگیر خواهد کرد.
آیتالله خاتمی در ادامه خطبه سیاسی نماز جمعه تهران با اشاره به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: به تعبیر شهید سلیمانی میگویم مراقب باشید کوچه برای دشمن باز نکنید؛ کوچه باز کردن برای دشمن کار نادرستی است.
وی با بیان «تحلیل سوم» خود به مناسبت سال نو میلادی گفت: روز پنجشنبه (4 دی) بر اساس تقویم، سالگرد تولد حضرت مسیح(ع) بود و یازدهم دیماه آغاز سال میلادی ۲۰۲۶ است. ضمن تبریک این مناسبت به مسیحیان کشورمان و مسیحیان سراسر دنیا، یک کلمه با مسیحیان جهان سخن دارم و آن این است که زینت حضرت مسیح باشید.
خطیب جمعه تهران افزود: حضرت مسیح کانون مهر به بندگان خدا بود. مسیحیان دنیا باید حاکمان بهاصطلاح مسیحی جهان، از جمله ترامپ را نصیحت کنند و به آنان بگویند این منش شما ضد حضرت مسیح است؛ اینکه از جنایتکاران صهیونیستی حمایت میکنید تا ۷۰ هزار انسان را به قتل برسانند.
وی با تأکید بر فریضه نهی از منکر تصریح کرد: نهی از منکر کنید و آبروی مسیحیت را حفظ کنید؛ همانگونه که امروز در کشورهای مسیحی شاهد راهپیماییهای باشکوه علیه صهیونیستها هستیم. این، زینت حضرت مسیح است.
آیتالله خاتمی با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم کودککش و جنایتکار حتی پس از آتشبس نیز به جنایت ادامه میدهد. مسیحیان دنیا را فرا میخوانم به تجلیل و تکریم حضرت مسیح و میگویم به حاکمان مسیحی نهی از منکر کنید که چرا ضد حضرت مسیح عمل میکنید.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبتهای اخیر اظهار داشت: روز پنجشنبه (4دی) مراسم پنجاهمین سالگرد رحلت مرجع عالیقدر مرحوم آیتاللهالعظمی سید محمدهادی میلانی برگزار شد. ایشان بزرگ بودند؛ فقیه، اصولی و عارفِ سالک بودند و همراه با انقلاب و نهضت امام بودند.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: در مرحله نخست، در جریان ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی و در مرحله دوم، پس از قیام ۱۵ خرداد، ایشان همراه نهضت بودند و از عالمانی بودند که به تهران آمدند تا با تمام قوا مانع اعدام امام توسط رژیم جنایتکار شاه شوند. بزرگِ آن جمع، آیتاللهالعظمی میلانی بود.
تنها محور اتحاد، شخص رهبر معظم انقلاب است
همچنین، حجتالاسلام مجتبی مصباح یزدی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران ضمن گرامیداشت ایام پربرکت ماه رجب و دهه بصیرت گفت: همانطور که رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان فرمودند که امروز دشمن، هویت ملی ما را نشانه رفته و هدف او از بین بردن هویت ماست، هدف تاریخی ما در این شرایط، مقابله با همان چیزهایی که دشمن هدف قرار داده، است.
وی افزود: هویت ملت ما، یک هویت ایمانی، دینی، اسلامی، انقلابی است. ملت ما نوعدوست، عزیز و با شرافت هستند، ملت امام حسین(ع) است و از سیدالشهدا درس عزت را فرا گرفتهاند. از آموزههای قرآن آموختیم که عزت نزد خداست و بس. کسانی که گمان میکنند با کرنش در برابر بیگانه، با دادن دست دوستی به دشمنان و با همکاری با آنها میتوانند عزت و آبرویی برای خودشان یا ملت ایران، بهدست بیاورند، در برابر منطق قرآن هستند و اشتباه میکنند.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه دشمن به دنبال غارت منابع امنیتی، اقتصادی، طبیعی، جامعه و فرهنگی ما است، تصریح کرد: مبانی فکری انقلاب و اسلام باید به نسل جدید یادآوری شود. نباید بگذاریم، مرور زمان، حوادث و تجربهها، از یاد برود. ملت ما نشان داده که وقتی قدر چیزی را میداند تا پایان جان، پای ایثار فردی خود میایستد تا آن منافع بزرگتر باقی بماند.
حجتالاسلام مصباح یزدی افزود: ناسازگاری علوم انسانی با مبانی اسلام و انقلاب، امر دردآوری است، چاره آن بازگشت به اسلام با رویکرد خودباوری و عزت است. نزدیک به ۴۰ سال اجرای نسخههای لیبرالیستی در کشور ما کافی است. لااقل به لحاظ تجربی به این نتیجه برسیم که نباید نسخههای علوم انسانی غرب را دنبال کنیم و باید نسخههای انقلابی و اسلامی خودمان را تولید کنیم. در این مسیر نیاز به حرکت جهادی در عرصه علوم انسانی اسلامی داریم. کاری که مرحوم علامه مصباح، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آن را آغاز کرده بود و با تأیید امام (ره)، موسسهای برای تولید علوم انسانی تاسیس شد، پیشرفتهایی داشته و نیاز به همراهی، اجرا و پیادهسازی در میدان عمل دارد.
وی با اشاره به اینکه راه پیشرفت حقیقی کشور ما، طبیعتا از راه معارف و تولیدهای اسلام است، اظهار داشت: وظیفه عمومی ملت ما در صحنه داخلی، حفظ اتحاد و انسجام ملی و در عرصه خارجی، مقاومت در برابر بیگانه است. اتحاد محور میخواهد، در صورتی که هدف مقدسی داشته باشید، وحدت امر مقدسی است. ملت ما برای همان آرمانهای مقدس که قیام کرده، با هم متحد شود و تنها محور آن نیز شخص مقام معظم رهبری است. ولیفقیه، محور اتحاد در میان ملت ما است.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام مصباح یزدی اضافه کرد: تریبون نماز جمعه از مهمترین جاهایی است که ابهامات را مشخص و روشنگری میکند. از همین تریبون، رهبری در دهه ۶۰، سخنان خوبی در مورد آزادی داشته و در دهه ۷۰ و ۸۰ نیز مرحوم علامه مصباح تبیینهای خوبی از همین تریبون داشتهاند. باید مراقب فریبکاری دشمن بود و فریب شعارهای دوپهلو را نخورد. وحدت، حول محور ولایت فقیه است و اینگونه انسجام شکل میگیرد.