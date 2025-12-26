دومین واحد بزرگ‌ترین واحد فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون با دستور رئیس‌جمهور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (4دی) طی مراسمی به‌صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس، دستور افتتاح و بهره‌برداری از دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور (CTEP) در منطقه غرب کارون را صادر کرد.

واحد فرآورش مرکزی (CTEP)، به عنوان بزرگ‌ترین واحد فرآورش مرکزی کشور، یکی از زیرساخت‌های راهبردی شرکت ملی نفت ایران در پهنه میادین غرب کارون است که با هدف ایجاد ظرفیت پایدار فرآورش، انتقال و تثبیت نفت خام میدان آزادگان جنوبی و سایر میادین همجوار، طراحی و اجرا شده است.

این پروژه، حلقه اتصال فازهای تولیدی و توسعه‌ای غرب کارون بوده و نقش کلیدی در تحقق تولید صیانتی و پایدار نفت از میادین مشترک ایفا می‌کند. این طرح، شاهراه اصلی فرآورش و انتقال نفت غرب کارون به‌شمار می‌رود. اهمیت CTEP فراتر از میدان آزادگان جنوبی است و بستر افزایش تولید سایر میادین منطقه را نیز فراهم می‌کند.

این پروژه در مساحتی به وسعت ۷۰ هکتار، بر سه محور کلیدی «فرآورش و نمک‌زدایی نفت خام»، «جمع‌آوری و تقویت فشار گازهای همراه نفت» و «مدیریت و تصفیه پساب تولیدی و تزریق مجدد» متمرکز است. هدف نهائی این پروژه، دستیابی به ظرفیت پایدار فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در فاز عملیاتی اصلی آزادگان جنوبی است.

برای واحد فرآورش مرکزی (CTEP)، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار هزینه شده است. ۸۵ درصد تجهیزات آن داخلی بوده و با افتتاح آن، برای ۱۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و برای ۲۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که ۷۰۰ نفر از آنها از نیروهای بومی منطقه هستند.

رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این پروژه عظیم، از همت و تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه وزارت نفت و تمامی متخصصان و مهندسان که در کمترین زمان ممکن، چنین دستاورد بزرگی را برای کشور رقم زدند، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با استمرار همین عزم راسخ و باور عمیق، مسیر پیش رو نیز به همان سرعت و شتاب به نتایج درخشان و مورد انتظار منتهی شود.

دیدار رئیس‌جمهور با خانواده شهید مسیحی

همچنین پزشکیان روز پنجشنبه(4دی) در شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح‌(ع)، با حضور در منزل خانواده شهید والامقام رازمیک خاچاطوریان از شهدای سرافراز جامعه مسیحیان ایران، با این خانواده دیدار و گفت‌‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و تکریم صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم آنان و همچنین تبریک ولادت حضرت عیسی(ع) و سال نو میلادی صورت گرفت، رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر و نقش بی‌بدیل همه اقوام و ادیان الهی در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حضور و فداکاری شهدای مسیحی در دفاع مقدس را جلوه‌ای روشن از وحدت ملی و همدلی عمیق ملت ایران دانست.

پزشکیان همچنین با تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید خاچاطوریان، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانواده‌های بزرگوار آنان دانست و تصریح کرد که قدردانی از این عزیزان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان نظام به‌شمار می‌رود و امیدواریم شرمنده شهدا نشویم.

در این دیدار خانواده شهید رازمیک خاچاطوریان و همچنین آرا شاوردیان نماینده مسیحیان در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از حضور و توجه رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا در مسیر خدمت به ایران عزیز تأکید کردند.

پیام تبریک به مناسبت سال نو میلادی

به رهبر کاتولیک‌های جهان

خبر دیگر اینکه، رئیس‌جمهور روز پنجشنبه(4دی) طی پیامی با تبریک فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ به رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است.

در متن پیام تبریک پزشکیان به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان آمده است: فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به جناب‌عالی صمیمانه تبریک

می‌گویم.

رئیس‌جمهور بیان کرد: میلاد حضرت عیسی مسیح‌(ع)، یادآور خصایص معنوی ایشان از جمله آزادگی، ظلم‌ستیزی و مهرورزی است که در قرآن کریم نیز مورد ستایش قرار گرفته است. امیدوارم با تأسی به فرامین الهی و آموزه‌های گرانسنگ، انبیا شاهد تحقق عدالت، صلح و آزادی در سراسر گیتی باشیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدودشان، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: لذا با اقدامات مؤثر دولتمردان و اندیشمندان غیروابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای تمامی ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

وی در این پیام تبریک از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن‌جناب و سعادت پیروان حضرت مسیح‌(ع) و برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان را مسئلت کرد.

صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری

موجب شکوفایی انسان است

پزشکیان در پیامی با تبریک سالروز ولادت فرخنده حضرت عیسی بن مریم‌(ع) به سران و مردم کشورهایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می‌گیرند، تصریح کرد: آرمان دیرینه بشری، ایجاد صلح و گسترش اخلاق در تمامی جوامع بشری که موجب سعادت و شکوفایی انسان است، می‌باشد. تمامی صفحات روحانی و وحیانی خداوند در عیسی مسیح‌(ع) متبلور بوده و می‌توان از ایشان الگو گرفت. امیدوارم در سال پیش‌رو با مساعی مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با به‌کارگیری عمل مبتنی بر عدالت، بتوانیم موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم ‌آوریم.