رزمایش سهجانبه در منطقه اقیانوسی به میزبانی ایران برگزار میشود
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری یک رزمایش سهجانبه به میزبانی ایران خبر داد که با مشارکت تعداد بیشتری از کشورها در آیندهای نزدیک برگزار خواهد شد.
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز جمعه (5 دی 1404) در حاشیه همایش پژوهش در نداجا در نوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نیرو تا به امروز در سال ۱۴۰۴ در ۱۲ رویداد بینالمللی مختلف حضور فعال داشته است. این رویدادها شامل فعالیتهای علمی، مهارتی، ورزشی و همچنین مشارکت در رزمایشهای منطقهای و فرامنطقهای بوده است.
وی افزود: در قالب پیمانهای اقتصادی، ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش بهزودی در یکی از این رزمایشها حضور پیدا خواهد کرد. اعضای گروه در حال حاضر در مسیر این رزمایش قرار دارند و پیشبینی میشود که ظرف یک هفته آینده، نیروی دریایی ایران به این رزمایش بپیوندد.
دریادار ایرانی در ادامه تأکید کرد که علاوه بر رزمایشهای بینالمللی، نیروی دریایی ارتش برنامهریزی کرده است تا رزمایشهایی را در کشورهای همسایه و در منطقه اقیانوسی برگزار کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین از برگزاری یک رزمایش سهجانبه خبر داد که با مشارکت تعداد بیشتری از کشورها در آیندهای نزدیک برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشهای دریایی در تحقق سیاستهای نهگانه توسعه دریامحور اذعان داشت: دستاوردهای پژوهشی ارائهشده در هفته پژوهش، با تمرکز بر امنیت دریایی، ایمنی دریانوردان و حفظ محیط زیست دریایی، مبنای حرکت علمی و عملی نیروی دریایی در سال جاری و آینده خواهد بود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در هفته پژوهش و دو رویداد دیگر که جنبه پژوهشی داشته و به محصول منتهی شدهاند، گرد هم آمدهایم، افزود: این پژوهشها در گستره بیکران دریا تعریف شدهاند؛ گسترهای که امروز به یکی از کلانترین و مهمترین محورهای سیاستهای نهگانه توسعه دریامحور کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه پژوهشهایی که امروز ارائه شد، حاصل تلاشهای یکساله گذشته است و این مسیر در آینده نیز ادامه خواهد داشت. مبنای اصلی این حرکت، سیاستهای نهگانه توسعه دریامحور است که بخش مهمی از آن به تأمین امنیت دریایی برای تمامی دریانوردانی که در عرصههای دریایی فعالیت دارند، بازمیگردد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت محیط زیست دریایی تصریح کرد: تمرکز جدی بر حفظ محیط زیست دریایی از اولویتهای ماست؛ موضوعی که امروز به یک چالش بزرگ در سطح بینالمللی تبدیل شده و همه کشورها با آن دست بهگریبان هستند. در کنار آن، موضوع ایمنی دریانوردان و امنیت دریایی نیز بهصورت جدی دنبال میشود.
بسیاری از فناوریهای راهبردی جهان
ریشه در نیازهای نظامی داشتهاند
دریادار شهرام ایرانی روز پنجشنبه (4 دی 1404) در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی نوشهر، اظهار کرد: پژوهش زمانی اثربخش و موفق خواهد بود که در مسیر درست قرار گیرد و خروجی آن به تصمیمسازی، حل مسائل کنونی و آینده کشور و تقویت اقتدار ملی منجر شود در غیر این صورت، انباشت پژوهشهای فاقد ارزش میدانی، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
وی، با تأکید بر ضرورت نگاه آیندهنگر در حوزه پژوهش افزود: شرایط آینده هر روز پیچیدهتر میشود، اما نباید پژوهش را دچار پیچیدگیهای غیرضروری کرد و پژوهش باید مسئلهمحور، هدفمند و مبتنی بر شناخت دقیق تهدیدات، آسیبپذیریها و قابلیتها باشد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تفاوت ماهوی پژوهش در حوزههای غیرنظامی و نظامی تشریح کرد: در حوزه غیرنظامی، شکست یک طرح پژوهشی ممکن است قابل جبران باشد، اما در حوزه نظامی، پژوهش مستقیماً با امنیت، بازدارندگی و برتری ملی گره خورده و هر خطا میتواند هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
دریادار ایرانی افزود: بسیاری از فناوریهای راهبردی جهان، ریشه در نیازهای نظامی داشتهاند و امروز نیز پژوهشهای دفاعی باید با اولویت حفظ حاکمیت، امنیت مردم و اقتدار کشور دنبال شوند؛ مسیری که از انقلاب اسلامی آغاز شده و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است.
وی با قدردانی از برگزاری همزمان رویدادهای علمی، پژوهشی و ارزیابی، این همافزایی را نشانه حسنسلیقه و نگاه راهبردی در مدیریت علمی دانست و بر ضرورت استمرار جشنوارهها و رویدادهای ملی و حتی بینالمللی، بهویژه در سطح کشورهای اسلامی، تأکید کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: پژوهش ارزشمند، پژوهشی است که به آموزش عملیاتی، ارزیابی مستمر، تولید قدرت ملی و مرجعیت علمی منتهی شود و بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی کشور در میدان عمل باشد.
دریادار ایرانی با تاکید بر سیاستهای توسعه دریامحور کشور گفت: پژوهشهای ارائه شده در دانشگاهها و مراکز علمی در طول سال گذشته، در چارچوب ۹ محور کلیدی این سیاستها انجام شده و پایه حرکتهای عملیاتی نیروی دریایی است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تمرکز اصلی فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی بر تأمین امنیت دریانوردان، حفاظت از محیط زیست دریایی و باز نگه داشتن خطوط مواصلاتی بینالمللی است.