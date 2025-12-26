جزئیات توقیف نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس
رئیس کل دادگستری هرمزگان جزئیات توقیف یک فروند نفتکش خارجی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق در آبهای خلیجفارس را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگانهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آبهای نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند.
قهرمانی افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضائی دادهاند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر میبرند. وی با اشاره به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضائی برای این کشتی و سرنشینان آن، ادامه داد: پروندهای درخصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.
ضربه چشمگیر به بنیانهای مالی مافیا
و سرشبکههای قاچاق سوخت
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، تأکید کرد: ضربهای که در این خصوص به بنیانهای مالی مافیا و سرشبکههای قاچاق سوخت وارد شده است بسیار چشمگیر و حائز اهمیت میباشد.
قهرمانی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کشتی نفتکش و محموله آن به ارزش حدود
۷۰۰ میلیارد تومان که ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش خود محموله و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هم ارزش تقریبی کشتی است و طبق قانون به عنوان جریمه هم کشتی و هم محموله به نفع دولت ضبط
خواهند شد.
گفتنی است، 22 آذرماه امسال نیز خبر توقیف یک کشتی نفتکش خارجی به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان منتشر شد.