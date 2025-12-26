بر اثر انفجار بمب داخل مسجد امام علی بن ابی‌طالب‌(ع) در محله وادی‌الذهب در حمص سوریه، 12 تن شهید و 21 نفر نیز زخمی شدند. گفته می‌شود که قربانیان علوی مسلک هستند.

به گزارش خبرگزاری «صداوسیما» به نقل از شبکه «المیادین»، برخی منابع محلی در سوریه از یک انفجار تروریستی داخل مسجد جامع امام علی(علیه‌السلام) در محله وادی‌الذهب در شهر حمص خبر داد. اطلاعات اولیه حاکی از وقوع یک عملیات انتحاری در حین برگزاری نماز جمعه است. طبق این گزارش یک عامل انتحاری با بستن کمربندی انفجاری، به منفجرکردن خود در مسجد اقدام کرد. نیرو‌های امنیتی رژیم جولانی محل انفجار در محله وادی‌الذهب در حمص سوریه را محاصره کردند. براساس گزارش‌ رسانه‌های سوری در این انفجار ۱۲ نفر شهید و ۲۱ نفر نیز زخمی شده‌اند. مقامات محلی نیز اعلام کردند انفجار حمص احتمالاً ناشی از یک حمله انتحاری یا مواد منفجره کارگذاری‌شده در مسجد است. گفته می‌شود که قربانیان علوی‌مسلک هستند. گفتنی است، استان حمص از نظر مذهبی بافتی متنوع و چندلایه دارد؛ اکثریت جمعیت آن را مسلمانان اهل‌ سنت تشکیل می‌دهند، در حالی که علویان در بخش‌هایی از استان، به ‌ویژه در نواحی غربی و مسیرهای منتهی به سواحل، حضور قابل‌توجهی دارند. در کنار این دو گروه، اقلیت‌هایی از شیعیان دوازده‌امامی نیز در شهر حمص و برخی روستاهای اطراف ساکن‌اند که جمعیت آنها محدود است. همچنین مسیحیان با گرایش‌های مختلف (ارتدوکس، کاتولیک و سریانی) به‌طور تاریخی در حمص و پیرامون آن حضور داشته‌اند.

اخباری دیگر از خاک زیر چکمه بیگانگان

خبر دیگر از سوریه آن‌که خبرگزاری اردن شامگاه چهارشنبه خبر داد که جنگنده‌های این کشور در راستای مبارزه با گروه‌های قاچاق موادمخدر، مناطقی در حومه استان السویداء سوریه را بمباران کرده‌اند! پس از سقوط «بشار اسد» و روی کار آمدن شورشیان سوری به سرکردگی «ابومحمد جولانی»، سوریه آماج حملات رژیم صهیونیستی و کشورهای مختلفی قرار گرفته است. اسرائیل به تنهائی از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰۰ حمله هوائی و بیش از ۴۰۰ عملیات زمینی مرزی در سوریه بدون هیچ‌گونه مانع و مقاومتی انجام داده است. خبر دیگر آن‌که رسانه‌های عبری به نقل از یک منبع سوری نزدیک به رئیس موقت سوریه و سرکرده گروه تروریستی «هیئت تحریرالشام»، گزارش دادند که مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و سوریه درباره توافق امنیتی در هفته‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی داشته است و احتمالاً به‌زودی امضا خواهد شد! این منبع به یکی از این رسانه‌ها گفت: «این پیشرفت اخیر به تلاش‌های قابل‌توجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت داده می‌شود.» همچنین منابع غربی به رسانه عبری گفتند همزمان با افزایش تنش‌ها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی بر سر حضور آنکارا در سوریه، ترکیه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده تا رادارهایی را در خاک سوریه مستقر کند.