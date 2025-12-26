حملات هوائی سنگین عربستان به مواضع مزدوران امارات در شرق یمن

سرویس خارجی-

منابع رسانه‌ای از حملات هوائی سنگین رژیم سعودی به مناطق «وادی نحب» در حضرموت یمن خبر می‌دهند. این حملات پس از آن صورت گرفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران اماراتی) کنترل اردوگاه نیروهای قبایل حضرموت (که در دست نیروهای نزدیک به سعودی بود) را به دست گرفتند.

روزنامه انگلیسی «گاردین» در مقاله‌ای که حدود یک هفته پیش (۲۸ آذر ۱۴۰۴ / ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵) منتشر کرد، گزارش داد که حدود ۲۰هزار نیروی مورد حمایت رژیم سعودی در مرز یمن جمع شده‌اند و شورای انتقالی جنوب (که مزدوران و نیروهای تحت حمایت امارات هستند) تحت فشار شدید قرار گرفته تا از مناطق وسیع نفت‌خیز حضرموت که اخیراً تصرف کرده‌اند، عقب‌نشینی کند. در این گزارش به نقل از کارشناسان آمده بود که عربستان تا حالا صبر استراتژیک کرده است، اما این صبر احتمالاً دوام نمی‌آورد و ممکن است به حملات هوائی مستقیم علیه مواضع شورای انتقالی منجر شود، هرچند جنگ مستقیم با امارات بعید است؛ این وضعیت می‌تواند به درگیری بین نیروهای وفادار به عربستان و امارات در جنوب یمن دامن بزند.

عربستان علیه امارات!

حالا این اتفاق افتاده است. منابع خبری گزارش داده‌اند که رژیم سعودی حملات هوائی شدیدی را علیه مناطق «وادی نحب» در استان حضرموت یمن انجام داده است. این حملات در پی آن رخ داد که نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن کنترل اردوگاه نیروهای قبایل حضرموت را در دست گرفتند. به گزارش «ایسنا»، رئیس دفتر «المیادین» در یمن گزارش داد که «نیروهای شورای انتقالی جنوب» از برخی مواضعی که تصرف کرده بودند، عقب‌نشینی کرده‌اند. براساس گزارش‌های به دست آمده، حملات هوائی شدیدی بر نوار ساحلی شهر الشحر انجام شد. هدف از این حملات، اعمال فشار نظامی بر نیروهای شورای انتقالی برای عقب‌نشینی بوده است.

منابع رسانه‌ای در حضرموت یمن روز جمعه گزارش دادند که هواپیماهای سعودی مواضع نیروهای نخبه حضرمی وابسته به شورای انتقالی جنوب (مورد حمایت امارات) را پس از تصرف اردوگاهی متعلق به اتحاد قبایل حضرموت (مورد حمایت سعودی) در شرق یمن، بمباران کردند. براساس گزارش شبکه خبری «الجزیره»، منابع محلی در حضرموت از وقوع انفجارهای مهیب در وادی نحب در شهرستان غیل بن یمین واقع در استان حضرموت خبر می‌دهند. این انفجارها ناشی از حملات هوائی هواپیماهای سعودی بوده است.

«عبدالجبار باجبیر»، روزنامه‌نگار حضرمی، در پست‌هایی در فیس‌بوک و «ایکس» اظهار داشت که نیروی هوائی سعودی صبح دیروز چندین حمله هوائی را علیه نیروهای شورای انتقالی جنوب در مناطق وادی نهب و غیل بن یمین و همچنین اردوگاه نیروهای پشتیبانی امنیتی وابسته به شورا انجام داده است. این مناطق همچنین مناطقی هستند که اتحاد قبیله‌ای حضرموت و نیروهای حفاظتی حضرموت در آنها مستقر هستند. او به مشاهده پروازهای هوائی فشرده بر فراز نوار ساحلی الشحر و منطقه خرد به عنوان بخشی از فشار نظامی با هدف وادار کردن این نیروها به عقب‌نشینی از مواضع خود اشاره کرد.

حمایت امارات از «تلاش‌های عربستان»!

اما واکنش امارات بسیار جالب است! وزارت امورخارجه امارات اعلام کرد که این کشور از تلاش‌های عربستان برای حمایت از امنیت در یمن استقبال می‌کند. به گزارش «شفقنا» به نقل از «رویترز»، وزارت امورخارجه امارات روز جمعه اعلام کرد: «این کشور از تلاش‌های عربستان سعودی برای حمایت از امنیت و ثبات در یمن استقبال می‌کند و همچنان به حمایت از ثبات در این کشور متعهد است.» همچنین جالب‌توجه است که رژیم سعودی روز پنجشنبه اعلام کرده بود که همچنان امیدوار است شورای انتقالی جنوب به تشدید تنش‌ها پایان دهد و نیروهای خود را از استان‌های شرقی حضرموت و المهره خارج کند. رژیم سعودی همچنین از اعزام یک تیم نظامی مشترک سعودی- اماراتی به عدن برای ایجاد تمهیداتی که بازگشت نیروهای شورای انتقالی جنوب به مواضع قبلی خود در خارج از حضرموت و المهره و تحویل اردوگاه‌های نظامی به نیروهای سپر میهن و مقامات محلی را مطابق با رویه‌های سازمان‌یافته و تحت نظارت نیروهای ائتلاف تضمین کند، خبر داد.

به گزارش «مهر» به نقل از «الخلیج آنلاین»، وزارت امورخارجه قطر نیز در بیانیه‌ای به تحولات شرق یمن واکنش نشان داد. دوحه در این بیانیه بر ضرورت همکاری میان تمامی گروه‌های یمنی برای پرهیز از تنش و حل‌وفصل مسائل باقی‌‌مانده از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌‌آمیز تأکید کرد تا وحدت و تمامیت ارضی یمن حفظ شود. وزارت خارجه قطر در این بیانیه تأکید کرد: «این موضع‌گیری در چارچوب حمایت‌های مستمر قطر از جمهوری یمن و تأکید بر اهمیت تحقق امنیت، ثبات و توسعه برای مردم این کشور صورت گرفته است.» دولت قطر همچنین بر پشتیبانی خود از دولت قانونی یمن و اقدامات رئیس شورای ریاستی برای دستیابی به صلح و ثبات تأکید کرد.

ابهام ماجرا و نگرانی‌هایی که باید داشت

آنچه در تحولات اخیر منطقه‌ای بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، ابهام در ماهیت روابط و میزان هماهنگی واقعی میان بازیگران اصلی است. مشخص نیست آیا عربستان و امارات در پس صحنه براساس یک نقشه مشترک حرکت می‌کنند یا اختلافات میدانی آنها از کنترل خارج شده است؛ اما شواهد موجود، دست‌کم، پرسش‌های جدی و تردیدهای قابل‌تأملی را ایجاد می‌کند. همین فضای مبهم و چندلایه، خود می‌تواند بستری برای سناریوهای پرخطرتر باشد؛ سناریوهایی که در آن تضاد ظاهری، لزوماً به معنای تقابل استراتژیک نیست.

در این میان، آنچه نباید از نظر دور بماند، جهت‌گیری‌های کلان‌تر امارات در سطح منطقه است. همگرایی روزافزون ابوظبی با رژیم آپارتاید اسرائیل، معادلات امنیتی غرب آسیا را وارد مرحله‌ای نگران‌کننده کرده و پیامدهای آن محدود به یک جغرافیای خاص نخواهد بود. این پیوند، در کنار نقش‌آفرینی‌های متناقض و گاه مشکوک در بحران‌های منطقه‌ای، زنگ خطری است که باید با دقت بیشتری شنیده شود؛ چراکه استمرار چنین روندی می‌تواند به بازتولید ناامنی، تعمیق شکاف‌ها و شکل‌گیری ائتلاف‌هایی منجر شود که هزینه‌های آن را ملت‌های منطقه خواهند پرداخت.

سخنرانی رهبرانصارالله

خبر دیگر نیز آنکه «عبدالملک الحوثی»، رهبر انصارالله یمن، طی سخنانی گفت: «مقابله با دشمنان در سطوح فکری و فرهنگی و هویتی یکی از مهم‌ترین عرصه ها و میادین رویارویی با دشمنان است.» وی تصریح کرد: «آنچه بر فرهنگ و دیدگاه‌ها در عربستان و سایر نظام‌ها حاکم است و آنچه در برنامه‌های درسی آنها ارائه می‌شود، طبق معیارهای غربی است. معیار صهیونیستی- آمریکایی و غربی- اسرائیلی نزد برخی رژیم‌ها از قرآن مورد بیشتر مورد توجه است. ما باید مشکل هولناک و ضربه ویرانگر به وابستگی ایمانی هنگامی که معیار، معیار آمریکایی و غربی است را درک کنیم.» او در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت: «سوریه که هیچ دشمنی با اسرائیل نداشت، با این حال برای آنها مورد قبول نیست که در سوریه سلاح وجود داشته باشد. می‌بینیم که سوریه حتی یک گلوله نیز به سمت رژیم صهیونیستی شلیک نمی‌کند. این کشورها تا زمانی باید سلاح داشته باشند که به آمریکا و اسرائیل خدمت کنند.»