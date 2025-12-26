دیروز تصاویر ویدئویی از جشن فارغ‌التحصیلی پزشکان فلسطینی بر روی ویرانه‌های بیمارستان الشفاء منتشر شد که نشان داد امید، تلاش و مبارزه در غزه همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه غرب و خیانت مرتجعین عرب، بیش از 800 روز است که باریکه غزه را با انواع بمب‌ها و سلاح‌های ممنوعه و غیرممنوعه، هدف قرار داده و بیش از 70هزار نفر را- که براساس گزارش‌های رسمی 90درصد آنها غیرنظامی‌اند- به شهادت رسانده است. برای رسیدن به این عدد هولناک، بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد، کلیساها و تمام آنچه می‌توان نام «ساختمان» بر آن نامید، هدف قرار گرفته است. می‌توان به جرأت ادعا کرد، هیچ جنایتی وجود ندارد که در این 800 روز در این باریکه انجام نشده باشد چرا که از نگاه رژیم صهیونیستی و دوستانش، در این باریکه اگر امید بمیرد، رژیم صهیونیستی پیروز می‌شود.

در چنین فضائی، دیروز تصاویر جشن فارغ‌التحصیلی 168 پزشک دارای گواهینامه بورد فلسطینی در حیاط و بر روی آوارهای بیمارستان الشفاء در شهر غزه برگزار شد تا نشان دهد، امید و مبارزه در این باریکه هنوز وجود دارد. ساعاتی پس از انتشار این تصاویر خبر دوم از راه رسید که نشان می‌داد، مبارزه علیه رژیم صهیونیستی نیز از سوی جوانان فلسطینی ادامه دارد. به گزارش العالم به نقل از منابع عبری‌زبان، یک جوان فلسطینی طی عملیاتی ترکیبی در مناطقی از شمال اراضی اشغالی فلسطین 2 صهیونیست را راهی جهنم کرد و 6 صهیونیست را هم زخمی کرد. طبق گزارش رسانه‌های محلی، این سلسله حملات از جنوب منطقه الجلیل آغاز شد و در مرحله اول، یک شهرک‌نشین صهیونیست بر اثر ضربات متعدد چاقو کشته شد. عامل عملیات بلافاصله از صحنه متواری شد و در مسیر فرار، در منطقه بیسان با خودرو اقدام به زیر گرفتن چند شهرک‌نشین دیگر کرد که حال برخی از آنها «بحرانی» گزارش شده است. پس از یک تعقیب و گریز، منابع صهیونیست گزارش دادند که مجری این عملیات در تقابل با نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

مادرکشی در سرزمین‌های اشغالی

خبر دیگر این که، بر اساس گزارش تازه «دیده‌بان زن‌کشی اسرائیل» که روز چهارشنبه منتشر شده است، اگرچه تعداد کل زنان کشته‌شده در این سرزمین اشغال‌شده طی سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته، اما نرخ «زن‌کشی» یعنی کشتن به دلیل زن بودن افراد با افزایش شدیدی رو‌به‌رو بوده است. موارد زن‌کشی شامل قتل توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده، «قتل‌های ناموسی» و مادرکشی است.