«از آنجا که بقا و دوام نسل احتیاج دارد به همکاری و تعاون دو جنس (زن و مرد در نوع انسان) برای اینکه این دو را به کمک یکدیگر این کار وادارد، طرح وحدت و اتحاد آنها را ریخته است، کاری کرده است که خودخواهی و منفعت‌طلبی که لازمه هر ذی‌حیاتی است، تبدیل به خدمت و تعاون و گذشت و ایثار گردد، آنها را طالب همزیستی با یکدیگر قرار داده است، و برای اینکه طرح کاملاً عملی شود، و جسم و جان آنها را بهتر به هم بپیوندد، تفاوت‌های عجیب جسمی و روحی در میان آنها قرار داده است، و همین تفاوت‌هاست که آنها را بیشتر به یکدیگر جذب می‌کند، و عاشق و خواهان یکدیگر قرار می‌دهد».(1)

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)، (نظام حقوق زن در اسلام)، ج19، ص182