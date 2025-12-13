کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد

تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران به دلیل قهرمانی در تمامی رده‌های سنی به عنوان برترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

اتحادیه جهانی کشتی، کشتی فرنگی ایران را به عنوان برترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ میلادی انتخاب کرد. تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران در سال ۲۰۲۵ در تمامی رده‌های سنی مسابقات جهانی شامل نوجوانان، جوانان، امیدها و بزرگسالان به عنوان قهرمانی دست یافت. پیش از این کشتی آزاد آمریکا برترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد.