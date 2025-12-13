فارسی | العربي | English
ایران و قزاقستان تفاهمنامه سینمایی امضا کردند

در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان و همزمان با نشست مقامات عالی‌رتبه ۲ کشور در آستانه، تفاهمنامه همکاری‌های سینمایی میان ایران و قزاقستان به امضای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیدا بالایوا وزیر فرهنگ قزاقستان رسید.
تفاهمنامه همکاری‌های سینمایی ایران و قزاقستان، چشم‌انداز تازه‌ای برای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری میان دو کشور ترسیم می‌کند. از مهم‌ترین مفاد این تفاهمنامه می‌توان به تولید مشترک فیلم‌های بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن با محوریت اشتراکات تاریخی و فرهنگی، تبادل آثار سینمایی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها، استودیوها و زیرساخت‌های فنی برای تولیدات سینمایی و ایجاد زمینه‌های همکاری میان نهادهای آموزشی و حرفه‌ای در حوزه سینما اشاره کرد. همچنین تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل نیروهای تخصصی در پروژه‌های سینمایی و دعوت متقابل فیلمسازان به جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است. برگزاری هفته‌های فیلم مشترک ایران و قزاقستان نیز به‌عنوان گامی در جهت معرفی متقابل ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت دیپلماسی سینمایی میان ۲ کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

