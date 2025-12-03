فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
2 روز بازدید رایگان از موزه‌ها برای دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها

دانشجویان و اساتید دانشگاه در هفته آینده به مناسبت «روز دانشجو» می‌توانند طی ۲ روز به‌ صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث ‌فرهنگی بازدید کنند.
به گزارش وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی دارابی اظهار داشت: به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو و به درخواست معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و اماکن فرهنگی‌تاریخی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه رایگان است.
وی افزود: دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط می‌توانند روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، ۱۶ و ۱۷ آذر به صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور دیدن کنند.
گفتنی است، موزه‌ها و امکان فرهنگی‌تاریخی از دستورالعمل‌های استانی درخصوص آلودگی هوا پیروی خواهند کرد.

