تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
درگذشت همسر معاون جدید رئیس‌جمهور در سانحه رانندگی

در سانحه رانندگی در محور شریف‌آباد به ایوانکی در استان سمنان، همسر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی جان خود را از دست داد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه وقوع یک حادثه رانندگی برخورد کامیون و سواری تارا بعدازظهر یکشنبه به هلال احمر گزارش شد، اظهار داشت: این حادثه در محور شریف‌آباد- ایوانکی به وقوع پیوست. حسین درخشان با بیان اینکه امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: عملیات امداد و نجات به سرعت انجام گرفت. وی با بیان اینکه خودرو تارا متعلق به سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود، ادامه داد: متأسفانه بر اثر شدت حادثه همسر ایشان فوت شد. درخشان با بیان اینکه پدر همسر معاون رئیس‌جمهور راننده خودرو بود، گفت: امداد‌رسانی اولیه انجام و به عوامل اورژانس تحویل داده شد. وی با بیان اینکه سه فرزند معاون رئیس‌جمهور نیز مصدوم شدند، افزود: مصدومان برای ادامه سیر درمان توسط اورژانس به تهران منتقل شدند.
کیهان: درگذشت دلخراش همسر محترم جناب آقای سقاب اصفهانی را خدمت ایشان و همه بازماندگان تسلیت گفته و برای آن مرحومه طلب غفران و رحمت الهی از درگاه پروردگار متعال مسئلت داریم.

