قالیباف: مجلس با ۲۲ قانون مهم زیرساخت تحول در کشور را فراهم کرده است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما ۲۲ قانون داریم که هر کدام میتواند تحول ایجاد کند زیرا آنها را با درایت، پختگی و به صورت هدفمند پیگیری کردهایم، گفت: در برنامه هفتم برای حل ۹ مسئله مهم کشور در قالب ۳۰ ماده قانونگذاری و سیاستگذاری شده است.
نشست صمیمانه مدیران رسانههای کشور از طیفها و جریانهای سیاسی مختلف با رئیسمجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (۸ آذرماه ۱۴۰۴) و در آستانه فرارسیدن روز مجلس برگزار شد.
در این جلسه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، ابتدا حدود ۳۰ نفر از مدیران مسئول رسانههای کشور به بیان دیدگاهها، انتقادات، گلایه و پیشنهادات و پرسشهای خود درباره مسائل مختلف کشور از جمله مسائل رسانهها پرداختند.
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی پس از شنیدن سخنان مدعوین با اشاره به برخی نکات مدیران مسئول رسانهها درباره جنگ ۱۲ روزه با بیان اینکه باید بپذیریم شرایط قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه متفاوت است، اظهار داشت: دشمن صهیونیستی با حمایتهای همهجانبه دولت کنونی آمریکا اقدام خودش را انجام داد اما مردم ایران مقابل این توطئه ایستادند.
وی با اشاره به تحرکات دشمن صهیونیستی در منطقه از جمله سوریه، لبنان، عراق و قطر تاکید کرد: این واقعیتها پیش روی ماست و در مقابل این دشمن باید با اقتدار، آمادگی و قدرت مقابل این دشمن بایستیم.
قالیباف با یادآوری جزئیاتی از جنگ ۱۲ روزه افزود: من یک بار دیگه در زندگیام مشاهده کردم، حضرت آقا همانند دوران دفاع مقدس که به نمایندگی از امام خمینی(ره) در جبهههای اهواز حاضر بودند، در میدان و اتاق فرماندهی جنگ حاضر شدند و قبل از ساعت ۸ صبح روز آغاز تهاجم دشمن، همه فرماندهانی که منصوب شدند به صورت حضوری توجیه شدند.
پس از روز ششم جنگ
هرجا را اراده کردیم، زدیم
رئیسمجلس شورای اسلامی با اشاره به رشادت رزمندگان موشکی در ایام این جنگ و شهادت آنها اذعان کرد: دشمن فکر نمیکرد ما با قدرت برگردیم اما با فداکاری و تلاش رزمندگانمان، در روزهای پنجم الی ششم جنگ، ما غلبه آتش بر دشمن پیدا کردیم و نواخت تیر و آتشمان، روز به روز بهتر و دقیقتر شد یعنی به تناسب اینکه آنها در فضای ما بودند، ما در فضا و زمین آنها بودیم و هرجا را اراده کردیم، زدیم.
قالیباف با تاکید بر اینکه ما با همه ناتو درگیر بودیم و این واقعیت مشهودی است، گفت: ترامپ در سال ۲۰۱۶ که رئیسجمهور آمریکا شد، ۴ میلیارد دلار از کشورهای منطقه عربی دریافت کرد تا سیستم پدافند مشترک بین کشورها ایجاد کند که این شبکه پدافندی، غیر از سیستم گنبد آهنین و پدافند ناتو و سایر سامانههای ضد موشک منطقه است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در چنین شرایطی ما در عملیاتهای موشکی خود لایههای پدافندی ناتو و غیره را رد کردیم؛ در روز اول و دوم، حجم پهپادهای ما با هواپیماهایی که آنها در آسمان داشتند برابر بود و هواپیماهایشان حتی فرصت نمیکردند در فرودگاه خودشان فرود بیایند و گاهاً در فرودگاه کشور دیگری فرود میآمدند و بعداً به فرودگاه خودشان میرفتند.
وی عنوان کرد: نهایتاً در روز پنجم و ششم آنها منفعل شدند زیرا زمین و آسمان آنها در دستان ما بود و هر کجا را اراده کردیم، زدیم؛ و همینجا بود که وَنس، معاون رئیسجمهور آمریکا از روز ششم مستقیماً پیگیری کرد که ما حاضر هستیم وزیر خارجه ایران را در هر کجا ببینیم اما شما آتشبس را بپذیرید.
قالیباف تصریح کرد: با اطمینان میگویم که قدرت ما از جهت کمی و کیفی، با همه مسائل و سختیها، بیشتر از گذشته است زیرا تجربههایی که ما در بعد عملیاتی، تکنیکی و تاکتیکی در یک سال اخیر به خصوص جنگ ۱۲ روزه به دست آوردیم اصلاً قابل مقایسه با قبل نیست.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه انسجام اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد و رسانهها در این زمینه مؤثر هستند، افزود: این مؤلفه نباید لقلقه زبان باشد بلکه باید باور ما باشد؛ در این حوزه نیازمند محبت، گذشت و همچنین انتقاد سازنده هستیم تا مردم با قلب خود و اعتماد که مهمترین عامل سرمایه اجتماعی است، احساس کنند که همه ما در حال تلاش برای حل مشکلات آنها هستیم.
وی تشریح کرد: در طول عمر رژیم صهیونیستی، هیچ نیرویی نتوانست تلآویو را زیر آتش قرار دهد که این موضوع در جنگهای سابق این رژیم با کشورهای عربی قابل مشاهده است.
رئیس دستگاه تقنینی افزود: در کنار رژیم صهیونیستی، وقتی آمریکاییها به خاک ایران تجاوز کردند، ما نیز مقر سنتکام را مورد هدف قرار دادیم و اگر آنها ۱۴ بمب پرتاب کردند ما ۱۴ موشک به مقر سنتکام شلیک کردیم و ۷ موشک به این پایگاه مهم اصابت کرد.
وی ادامه داد: با توجه به گنبد آهنین، دکترین نظامی آنها و موشکهایی که در اختیار داشتند، باید عنوان کرد که مطابق اطلاعات جمعآوری شده و گزارشها، حجم تخریب موشکهای ما بسیار قابل توجه بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مجلس در سالهای اخیر بیان داشت: به جرأت میگویم که ما ۲۲ قانون داریم که هر کدام میتواند تحول ایجاد کند زیرا آنها را با درایت، پختگی و به صورت هدفمند پیگیری کردهایم تا زیرساخت قانونی لازم برای تحول در کشور ایجاد شود؛ به عنوان مثال قانون نظام تامین مالی فرصتهای بزرگی را ایجاد میکند اما متاسفانه به این قانون در اجرا بیتوجهی میشود.
قالیباف با بیان این که در عرصه قانون متورم هستیم به فرآیند تنقیح قوانین و حذف قوانین زائد اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر با کمک هوش مصنوعی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون که در طول ۱۱۹ سال قانونگذاری در کشور مصوب شده را جمعآوری و دستهبندی کردهایم این سامانه با عنوان سامانه قانونیار اکنون در اختیار عموم مردم است و البته این تعداد قانون را در تنقیح قوانین به حدود ۳۵۰۰ قانون تبدیل خواهیم کرد.
رئیسمجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح موضوع ناکارآمدی در حل مسائل از سوی برخی حاضران در این نشست، افزود: یکی از اشکالات این است که ما میخواهیم مشکلات را حل کنیم در صورتی که اگر مشکلات را به مسئله تبدیل نکنیم، مشکلات قابل حل نیستند و این یکی از عوامل ناکارآمدی در حل مسائل است؛ در واقع ما باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم و مسئله از سوی ما به رسمیت شناخته شده تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.
وی بیان کرد: این درحالی است که ما چنین کاری را انجام نمیدهیم و حداکثر شجاعت و تدبیر ما، آن است که مشکل را از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میکنیم؛ در این میان برای عبور از این آسیب جدی تلاش کردیم، برنامه هفتم کاملاً مسئله محور باشد؛ لذا از رسانهها میخواهم اگر در جایی از آن مشکلی احساس میکنند که قابل بررسی باشد این نکات را به ما منتقل کنند و ما نیز قادریم اشکالات برنامه ۵ ساله را در کمتر از
۴۵ روز اصلاح کنیم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قالیباف با بیان این که در برنامه هفتم برای حل ۹ مسئله مهم کشور در قالب ۳۰ ماده قانونگذاری و سیاستگذاری شده است، اظهار کرد: معتقدم اگر اجرا و تحقق همین ۳۰ ماده از برنامه هفتم، آغاز شود، بسیاری دیگر از موضوعات در دل آنها حل خواهد شد.
وی در این راستا، عنوان کرد: طی ۳۰ سال گذشته همواره گفتهام با هر نگاه و عقیدهای اگر به ایران، انقلاب، آینده فرزندان و اسلام علاقهمند هستیم، وظیفه داریم کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم.
دکتر قالیباف با تاکید بر اینکه همواره به مسئله کارآمدی تاکید کردهام، گفت: این مهم با هوشمندسازی، شفافسازی و مردمیسازی محقق میشود.