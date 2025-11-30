تیم فوتبال استقلال عصر دیروز یکشنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان فولاد خوزستان بود و با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت.

سعید سحرخیزان در دقیقه 30 زننده تنها گل استقلال بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو با این پیروزی 19 امتیازی شدند و با یک بازی کمتر به صدر جدول رده‌بندی صعود کردند تا با روحیه خوب آماده بازی با پرسپولیس شوند.

شاگردان یحیی گل‌محمدی نیز با 11 امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار گرفتند.