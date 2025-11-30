فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۷
استقلال به صدر جدول رده‌بندی لیگ بازگشت

تیم فوتبال استقلال عصر دیروز یکشنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان فولاد خوزستان بود و با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت. 
سعید سحرخیزان در دقیقه 30 زننده تنها گل استقلال بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو با این پیروزی 19 امتیازی شدند و با یک بازی کمتر به صدر جدول رده‌بندی صعود کردند تا با روحیه خوب آماده بازی با پرسپولیس شوند. 
شاگردان یحیی گل‌محمدی نیز با 11 امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار گرفتند.

