سرویس سیاسی-

خبرنگار و تحلیلگر شبکه ۱۵ اسرائیل پرده از رسوایی تازه‌ای برداشت؛ رسوایی‌ای که نشان می‌دهد همکاری نیروهای ارتش اسرائیل با ایران از سطح نگرانی گذشته و به یک بحران امنیتی تمام‌عیار در داخل حساس‌ترین پایگاه‌های نظامی رژیم بدل شده

است.

خبرنگار و تحلیلگر شبکه ۱۵ اسرائیل در گزارشی تلویزیونی اعلام کرد: «می‌توان گفت از آغاز جنگ، ۵۰ کیفرخواست علیه اسرائیلی‌هایی که برای ایران جاسوسی کرده‌اند صادر شده است و پنج نفر از آن‌ها سرباز هستند.» به گفته او، این پرونده جدید «متفاوت و به‌ویژه شدید» است.

وی در ادامه فاش کرد: «رافائل روون، بیست‌ویک‌ساله، سرباز وظیفه در پایگاه‌ هاتزریم، یکی از پایگاه‌های استراتژیک نیروی هوائی است.» این مجری تصریح کرد که «جزئیاتی که ما امروز زودتر فاش کردیم، در اطلاعیه سخنگویی ارتش ذکر نشده بود.» به‌گفته این تحلیلگر، بر اساس اطلاعاتی که «به‌طور هدفمند» به شبکه رسیده، این جزئیات مخفی مانده و همزمان «حمله تندی از سوی یک مقام ارشد در تحقیقات علیه ارتش مطرح شده است.» این مقام به رسانه گفته است: «در ارتش باید بیدار شوند. اگر سیستم به نادیده‌گرفتن ادامه دهد، این پدیده از بین نخواهد رفت.»

وی افزود: «موضوع از نظارت بر تسلیحات داخل پایگاه‌ها شروع می‌شود و به امنیت اطلاعات ادامه پیدا می‌کند.» سپس این تحلیلگر بخش‌هایی از بازجویی رافائل روون در واحد مرکزی استان جنوب را روایت کرد.

وی گفت: «بازجو از روون پرسیده: آیا می‌فهمی که تو سربازی هستی و این‌جا به امنیت کشور(رژیم) آسیب وارد شده؟ روون پاسخ داده: من پول می‌خواستم، به پول نیاز داشتم.» بازجو در ادامه پرسیده است: «اما برایت مهم نبود که به امنیت کشور(رژیم) آسیب بزنی؟» و روون جواب داده: «برایم هیچ چیز مهم نبود. من پول می‌خواستم.»

به‌گفته این گزارشگر شبکه ۱۵، روون در اعترافاتش اضافه کرده است: «من هر روز مذاکره می‌کردم. برای ۱۰۰ شِکِل کار انجام نمی‌دادم. همیشه به مأمور اطلاعاتی ایرانی می‌گفتم: بگو چه می‌خواهی؟ من یک قیمت پیشنهاد می‌دهم و بر اساس آن پیش می‌رویم.»

این تحلیلگر در پایان، این پرونده را «بسیار جدی و پدیده‌ای نگران‌کننده» توصیف کرد که «اکنون حتی به حساس‌ترین پایگاه‌های ارتش نفوذ کرده است.»

اسموتریچ: هر یهودی که با ایران

همکاری کند، اعدام می‌شود

در پی انتشار نقل‌قول‌های لورفته از نشست کابینۀ امنیتی رژیم صهیونیستی، مشخص شده که وزیر دارایی افراطی این رژیم گفته است یهودیان عاملِ ایران نیز می‌تواند تحت طرح جدید مجازات اعدام برای «تروریسم» اعدام شوند؛ طرحی که هم‌اکنون در دستور بررسی کابینه این رژیم قرار دارد.

پایگاه خبری «وای‌نت» بخشی از نقل‌قول‌های لورفته از نشست کابینۀ امنیتی رژیم صهیونیستی را منتشر کرده که نشان می‌دهد «بتسلئل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم گفته است یک یهودی که به نفع ایران عمل کند، می‌تواند طبق طرح جدید اعمال مجازات اعدام برای «تروریسم»، اعدام شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، در نشست کابینه این رژیم، «دیوید زینی» رئیس سازمان شاباک به وزیران گفته است که اجرای مجازات اعدام برای متهمان «تروریسم»، بهترین بازدارنده برای جلوگیری از حملات است.

نمایندۀ ارتش رژیم صهیونیستی نیز به اعضای کابینه گفته که ارتش با اصل این طرح مخالفتی ندارد، اما ترجیح می‌دهد این مجازات «اجباری» نباشد. در مقابل، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی که مدت‌هاست از حامیان سرسخت اجرای اعدام برای افراد متهم به «تروریسم» است، تأکید کرده که این مجازات باید «اجباری» باشد.

در واکنش به سخنان بن‌گویر، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت شهروندان یهودی نیز ممکن است بر اساس این طرح اعدام شوند، اما اسموتریچ در واکنش گفته است: «بله، یهودی‌ای که به نفع ایران علیه دولت اسرائیل عمل کند، می‌تواند اعدام شود.»