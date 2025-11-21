کد خبر: ۳۲۲۷۶۲
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰
در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد
اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمهالزهرا سلاماللهعلیها
اولین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمهزهرا سلاماللهعلیها شب گذشته با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی با استناد به آیات قرآن، به تبیین برنامه و اهداف دشمن در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: «تفرقه و اختلاف»، «نفوذ»، «ایجاد تردید و شبهه» و «تحریم اقتصادی» از جمله مواردی است که همواره دشمنان دین تلاش کردهاند با استفاده از آنها مقاومت و ایستادگی جامعه اسلامی را بشکنند؛ لذا باید در مقابل اهداف دشمن هوشیار بود.
در این مراسم همچنین آقای سعید حدادیان در رثای حضرت زهرا سلاماللهعلیها به مرثیهخوانی و مداحی پرداخت.