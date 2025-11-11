سقوط هواپیمای نظامی ترکیه

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: یک فروند هواپیمای باری نظامی از نوع C۱۳۰ که از جمهوری آذربایجان عازم ترکیه بود در گرجستان سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، وزارت دفاع ملی ترکیه عصر دیروز اعلام کرد، عملیات جست‌وجو و امدادی با هماهنگی مقامات گرجستان آغاز شده است و تا یافتن لاشه هواپیمای

ادامه دارد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این خصوص آمده است: این حادثه تلفات هم داشته است.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه از کشته شدن نظامیان ترکیه در سقوط یک هواپیمای باری C-۱۳۰ در مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان خبر داد.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد: در هواپیمای نظامی ترکیه که از جمهوری آذربایجان راهی ترکیه بود ۲۰ سرنشین حضور داشتند.