کد خبر: ۳۲۲۱۱۴
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
پدر مرحوم صابر کاظمی: پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای ما قوت قلب و آرامش‌بخش بود

یعقوب کاظمی، پدر مرحوم «صابر کاظمی» پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری را قوت قلب و باعث آرامش خاطر خانواده دانست و از معظم‌له تشکر کرد.
پدر مرحوم صابر کاظمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری ورزش و جوانان، با اشاره به تماس معاون دفتر مقام معظم رهبری با او اظهار کرد: امروز معاون دفتر رهبر معظم انقلاب با ما تماس گرفتند و ضمن گفت‌وگو با بنده، پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری را ابلاغ کردند. 
وی با قدردانی از توجه رهبر معظم انقلاب به «صابر» اظهار کرد: تسلیت و همدردی ایشان با ما بسیار آرامش‌بخش بود. تحمل درد درگذشت صابر برای ما سنگین و سخت است اما این تماس و ابلاغ پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای ما آرامش‌بخش و قوت قلب بود و به عنوان پدر صابر از ایشان قدردانی و تشکر می‌کنم که حواسشان به صابر بود و به او توجه داشتند. ما دعاگوی رهبر انقلاب و سلامتی ایشان هستیم.

