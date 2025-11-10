ایران در جنگ بعدی با شلیک همزمان ۲۰۰۰ موشک به اسرائیل حمله میکند
یک روزنامه آمریکایی هشدار داد در صورتی که اسرائیل بخواهد دوباره به ایران حمله کند، پاسخ تهران بسیار شدیدتر خواهد بود و 2 هزار موشک را بهطور همزمان به سوی اسرائیل شلیک
خواهد کرد.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی به بررسی وضعیت شرایط موجود میان ایران و رژیم صهیونیستی پرداخت. در این گزارش آمده است: «بدون مذاکره، بدون نظارت و بدون شفافیت درباره میزان ذخایر هستهای ایران، بسیاری در منطقه نگرانند که جنگ دیگری میان ایران و اسرائیل اجتنابناپذیر باشد و بروز این جنگ تنها مسئله زمان است».
این روزنامه آمریکایی نوشت: «اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بارها گفته که توانایی غنیسازی ایران را از بین برده است اما کارشناسان و تحلیلگران نسبت به این ادعا ابراز تردید کردهاند».
به گزارش فارس، نیویورک تایمز به نقل از مدیر پروژه ایران در «گروه بینالمللی بحران» نوشت: « اگر اسرائیل دوباره به ایران حمله کند، پاسخ تهران بسیار شدیدتر از ماه ژوئن خواهد بود». این روزنامه اضافه کرد: «مقامهای ایرانی گفتهاند کارخانههای موشکی شبانهروز کار میکنند و در صورت بروز جنگ دیگر، ایران قصد دارد دو هزار موشک را همزمان شلیک کند تا سامانههای دفاعی اسرائیل را از کار بیندازد،
نه فقط پانصد موشک طی ۱۲ روز همانند نبرد قبلی».