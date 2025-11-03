اسرائیل در آستانه پرتگاه نیست، در خود پرتگاه است
«نفتالی بنت»، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره به بحرانهای داخلی این رژیم نتیجه گرفته است که این بار «اسرائیل در آستانه پرتگاه نیست، در خود پرتگاه است.»
رژیم صهیونیستی درگیر بحرانهای بیسابقه و عجیب و غریبی است که، مسئله مقاومت و غزه و جنگ، صرفاً یکی از آنها است. این رژیم پیش از عملیات 7 اکتبر 2023 و جنگ جاری در غزه، با بحرانهای داخلی و بیسابقهای مواجه بود که باعث تظاهراتهای هفتگی و بعضاً حتی روزانه علیه نتانیاهو و کابینه فوق افراطیاش میشد. برکناری نخستوزیر و برخی وزرای فرا ارتودوکسی او به دلایل مختلف از جمله پرونده فساد نتانیاهو و همسرش، از جمله دلایل این بحران داخلی بود. پس از عملیات 7 اکتبر و ضربه تاریخی که این رژیم در حوزه نظامی و اطلاعاتی خورد، و نقشه این رژیم برای ترور سران حماس و اشغال غزه را مختل کرد، این رژیم وارد یک چرخه تکراری از بحرانهای عمیق و تازه این بار در سطح داخلی و جهانی شد.
یکی از بحرانهایی که این رژیم را در دنیا منزویتر و منفورتر کرده، حاصل جنایاتی است که با کمک آمریکا در غزه مرتکب شده است. این رژیم در جنگ جاری غزه، درکنار کشتار نزدیک به 70 هزار فلسطینی (که 25 هزار نفر آنها کودک و نوزاد هستند)، شکنجه و اعدام اُسرا و تجاوز به آنها، دچار اختلافات داخلی در بالاترین سطوح نیز شده است. یکی از این اختلافات پس از آن افشا شد که، تصاویر تجاوز گروهی از نظامیان صهیونیست به یک اسیر فلسطینی در زندان «سدی تیمان» افشا شد. ماجرا از این قرار است که چند روز پیش خبر رسید خانم «یفعات تومر-یروشالمی»، دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی برکنار شده است. خیلی زود معلوم شد برکناری او ارتباط مستقیمی با افشای تصاویر تجاوز در زندان داشته است. به عبارتی، مراکز اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده بودند که این تصاویر را دادستان نظامی ارتش خودشان منتشر کرده است فلذا، او را وادار به برکناری کردند. اما ساعاتی بعد خبر رسید، خانم «یفعات تومر-یروشالمی» پس از برکناری مفقود شده است!
کار به جایی رسید که برخی نوشتند، احتمالاً سر او را زیر آب کرده و کشتهاند. اما مدت زمان زیادی نگذشت که اعلام شد، خانم دادستان پیدا شده و زنده است! منتهی این بار هیچ تصویری از او منتشر نشد. در چنین فضائی باید اظهارات جدید «نفتالی بنت» نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی را فهم کرد که با اشاره به «بحرانهای داخلی اسرائیل» میگوید: «ما دیگر در آستانه پرتگاه نیستیم. ما در خودِ پرتگاهیم. آنچه در دو روز گذشته رخ داده، جنگ جناحهاست. ما سوگند خورده بودیم به گفتوگویی که در ششم اکتبر ما را ویران کرد بازنگردیم، اما اکنون دوباره در جنگی داخلی گرفتار شدهایم که ما را از درون نابود میکند.»
چه خبر از دادستان ارتش؟
همانطور که بالا اشاره شد، پس از واداشتن دادستان ارتش رژیم صهیونیستی به استعفا، اعلام شد او گم شده است. ساعاتی بعد نیز اعلام شد، او زنده پیدا شده است. این مسئله در رسانههای عبری بازتاب زیادی داشته است. برخی معتقدند «همهچیز صحنهسازی شده بود». برخی نیز معتقدند سر او بلا آوردهاند!
بر اساس آنچه در رسانههای عبری منتشر شده است «منابع مطلع از جزئیات پرونده میگویند، احتمال جدی وجود دارد که ماجرای ناپدیدشدن او ساختگی بوده و نه تلاش واقعی برای خودکشی.» بر اساس گزارش شبکه ۱۲ «یفعات تومریروشلمی دو تلفن همراه با خود برده بود: یکی برای ردیابی و یافتن توسط نیروهای امداد، و دیگری - طبق گمان پلیس - برای انداختن در دریا با هدف دشوار کردن روند تحقیق.» همچنین گفته میشود نامهای که در خانه او پیدا شده، بههیچوجه شبیه نامههای معمول خداحافظی یا خودکشی نیست و بهگفته منابع، «متن آن عجیب است و پر از نشانهها و اشارههایی که در چنین نامههایی معمول نیست».
گزارشهایی هم هستند که میگویند «او یکشنبه در ساعاتی که تماس با او قطع شد، وارد دریا شده بود و در نهایت توسط تیمهای جستوجو پیدا شد، در حالی که لباسهایش خیس بود و تلفنش همراهش نبود. به دلیل وضعیت روانیاش، شب گذشته بازجویی انجام نشد. پلیس در حال بررسی است که آیا تلفن همراه - که میتواند مدرک مهمی باشد - واقعاً در آب باقی مانده است یا خیر... جستوجوی پلیس رژیم صهیونیستی پس از آن آغاز شد که تومر یروشلمی در جلسهای از پیش تعیینشده با وکیلش حاضر نشد. وکیل او بلافاصله با پلیس تماس گرفت، و همزمان دخترش در خانه یادداشتی یافت و با نیروهای امداد تماس برقرار کرد... بهگفته پلیس، اگر ثابت شود تلفن عمداً به دریا پرتاب شده است، میتوان تحقیقات کیفری را بهدلیل «اخلال در روند دادرسی» ادامه داد.»
اتحاد در غزه
اما در این سو یعنی در باریکه غزه که مردمانش بدترین شرایط قابل تصور را پشت سر میگذارد، خبری از این جور اختلافات نیست. طبق گزارشهایی که منابع عبری منتشر کردهاند، بیش از 70 درصد ساکنان غزه به شدت با خلع سلاح حماس مخالفند! و معتقدند حماس باید مسلح باقی بماند و این یعنی رأی به ادامه مقاومت و نبرد با رژیم صهیونیستی. این خلاف آن چیزی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی میخواستند. این دو رژیم تلاش زیادی کردند تا با ایجاد اختلاف بین حماس و ساکنان غزه، بر این منطقه مسلط شوند. آنها بعضاً حتی اجازه ارسال کمکهای دارویی و غذایی به این باریکه را به فاصله گرفتن مردم از حماس، مشروط کرده بودند.