سردار نقدی: آمریکا در همه میدانها از ملت ایران شکست خورده است
مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا در تمام میدانهای نیابتی از جمله جنگ تحمیلی، فتنههای منطقهای، داعش و نهایتاً جنگ اخیر رژیم صهیونیستی، از ملت ایران شکست خورده است.
سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به لزوم «موقعیتشناسی و فرصتشناسی» در مسیر پیشرفت و مبارزه با استکبار گفت: ابتدای هر مبارزه موفق، شناخت درست شرایط و اقدام بموقع است؛ همانگونه که امام خمینی(ره) با درک دقیق از زمان و دشمن، ملت ایران را در مسیر انقلاب اسلامی همراه کردند.
وی ماجرای کاپیتولاسیون را یکی از نقاط عطف در بیداری مردم ایران دانست و گفت: هیچ ایرانی آزادهای حاضر نبود ننگ کاپیتولاسیون را بپذیرد، و امام از همین فرصت برای شناخت چهره واقعی طاغوت و آمریکا استفاده کردند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، خاطرنشان کرد: امام و مردم در آن مقطع زمانی خاص، با درک درست از موقعیت، از اقدام دانشجویان حمایت کردند، زیرا آمریکا با پناه دادن به شاه جنایتکار، چهره واقعی خود را نشان داد.
سردار نقدی با بیان اینکه امروز نیز ملت ایران باید با همان روحیه موقعیتشناسی در برابر دشمنان عمل کند، افزود: پس از پیروزی انقلاب، آمریکا در هیچ عرصهای نتوانست بر ملت ایران غلبه کند و در تمام میدانهای نیابتی از جمله جنگ تحمیلی، فتنههای منطقهای، داعش و نهایتاً جنگ اخیر رژیم صهیونیستی، شکست خورد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ایالات متحده گفت: امروز اقتصاد آمریکا گرفتار ۳۸ هزار میلیارد دلار بدهی است و هر سال حدود ۳ هزار میلیارد دلار به آن افزوده میشود. به گفته او، ۱۷ درصد درآمد آمریکا صرف بازپرداخت اقساط این بدهیهاست و بهزودی کل درآمد آن کشور باید صرف بدهی شود.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه خطاب به دانشجویان گفت: امروز وظیفه ما ادامه همان راه امام و رهبری است؛ باید با درک درست از موقعیتها و بهرهگیری از فرصتها، در میدانهای اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز همانگونه که در میدان نظامی پیروز شدیم، دشمن را شکست دهیم. سردار نقدی از دانشجویان و دانشگاهها بهعنوان ستونهای اصلی پیشرفت علمی و دفاعی کشور یاد کرد و گفت: توانمندیهای دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش دانشمندان و محققان داخلی در دانشگاهها است.
وی میزان آمادگی و توان رزمی کشور را رو به رشد دانست و افزود: دو معیار را برای سنجش قدرت داریم: توان رزمی و آمادگی رزمی و امروز از هر دو منظر وضعیت از ۲۳ خردادماه بهمراتب بهتر شده است.
سردار نقدی خطاب به دانشجویان با بیان اینکه همت کنند و با معرفی انقلاب و آرمانهای آن به نسلهای جوان جهان، «این فرصت تاریخی» را از دست ندهند، تصریح کرد: خدمات علمی و پژوهشی دانشگاهها زمینهساز قدرت ملی و خوداتکایی در برابر تحریمها و محاصرههاست.
وی افزود: مدیریت هوشمندانه عرصهها و انتخاب زمان و مکان مناسب برای هر اقدام، کلید موفقیت است و تکیه صرف بر تناژ تسلیحاتی ملاک برتری نیست.
به گزارش مهر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه به عملیاتهای موشکی و پاسخهای متقابل منطقهای اشاره و تأکید کرد: مبارزه باید بهصورت روندی و حسابشده دنبال شود و فرماندهان و تصمیمگیران نباید تحت تأثیر شتابزدگی قرار گیرند و تصمیمگیری باید متکی بر اطلاعات دقیق و محاسبات راهبردی باشد و دست برتر امروز با انقلاب اسلامی است و پیروزیهای راهبردی و تمدنی از آنِ جریان انقلاب خواهد بود.