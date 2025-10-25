ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» موفقیت بزرگ برای نظام حکمرانی کشور بود
رئیسمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» (فیصله) یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی کشور بود.
به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی روز شنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» (فیصله) یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی کشور بود.
این امر بدون موارد زیر شدنی نبود:
ـ دغدغهمندی رئیسجمهور فقید، شهید رئیسی، و رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانکها.
ـ مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت.
ـ همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور.
ـ اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانکها و مؤسسات ناتراز.
رئیسمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانکها و مؤسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
وی در پایان مطلب خود با بیان اینکه همچنین این تصمیم برای بهثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسیکردن این دستاورد ملی فقط و فقط بهنفع همانهایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره بردهاند، آورده است: بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامۀ هفتم، زیان انباشتۀ این بانک را از طریق داراییهای سهامدار عمده جبران کند.
گفتنی است، بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از اول آبان ۱۴۰۴ لغو و اعلام کرد که با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران سه قوه، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد که البته این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد.