بمب اتمی ما، توانایی نه گفتن مقابل قدرتهاست این امر از انقلاب اسلامی شروع شده و ادامه دارد
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما غنیسازی را میخواهیم چون حق ماست و دیگران میگویند نباید داشته باشید، تصریح کرد: به خیلیها گفتم که بمب اتمی ایران توانایی نه گفتن مقابل قدرتهاست و این از انقلاب اسلامی شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و این را نباید دستکم گرفت.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفتوگویی بیان کرد: آماده بودن مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است و این آمادگی هم در نیروهای مسلح، مردم و دولت حتی بیشتر از قبل از جنگ ۱۲ روزه است. مطمئنم این تجربه اشتباه را تکرار نخواهند کرد و اگر این تجربه را تکرار کنند، با پاسخ مشابهی مواجه خواهند شد.
وی در پاسخ به سؤالی بیان کرد: همیشه در دوران مذاکرات با این سؤال روبهرو بودیم که غنیسازی را برای چه میخواهید میگفتیم ما دنبال بمب و سلاح هستهای نیستیم. من میگفتم ما غنیسازی را میخواهیم چون حق ماست و دیگران میگویند نباید داشته باشید.
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: بمب اتمی ما قدرت نه گفتن به دیگران است و قدرت ما از اینجا ناشی میشود.
وی خطاب به غربیها بیان کرد: ما نبودیم که از برجام خارج شدیم. اینکه شما نگران هستید و من نباید داشته باشم مورد پذیرش نیست ولی برای اثبات حقانیت حاضریم مذاکره کنیم. به خیلیها گفتم که بمب اتمی ایران توانایی نه گفتن مقابل قدرتهاست و این از انقلاب اسلامی شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و این را نباید دستکم گرفت.
عراقچی ادامه داد: مردم حاضرند هزینههای سنگین بدهند ولی استقلال، عزت و شرفشان خدشهدار نشود.
وی با اشاره به مذاکرات اخیر در نیویورک بیان کرد: ما زیر بار دیکته نمیرویم. این خصوصیت ایرانیها همیشه بوده و الان هم هست. مشخصه اصلی قدرت ما همین است.
به گزارش فارس، عراقچی ادامه داد: من در سازمانهای بینالمللی و منطقهای دیدم حرفهایی که درباره رژیم صهیونیستی، آمریکا، هژمونی و... بیان میکنیم انگار تیغ از دل خیلی از کشورها در میآوریم. اینکه دیپلماتهای ایرانی جرأت میکنند که مسائلی را مطرح کنند یکی از مشخصههای ما و باعث افتخار ماست.
وزیر امور خارجه افزود: مستقل بودن هزینه هم دارد.
این دیپلمات عالیرتبه ایرانی در ادامه این گفتوگوی اینترنتی با شبکه اینترنتی صحرا در پاسخ به سؤالی درباره آمریکا اظهار کرد: تا وقتی که آمریکا خصلت سلطهطلبی دارد و تا وقتی جمهوری اسلامی خصلت زیر بار سلطه نرفتن دارد، مشکل بین ما و آمریکا حل نمیشود.
وی یادآور شد: ولی من معتقدم میتوانیم مدیریت کنیم. دلیلی ندارد هر هزینهای را پرداخت کرد. میتوان هزینههای آن را کاهش داد. ما با آمریکا اختلاف نظرهای جدی داریم و عمده آن به بحث سلطه و سلطهگری آمریکا مربوط میشود. اگر آمریکا خوی سلطهطلبی را در مقابل ایران کنار بگذارد میتوانیم معامله کنیم.
عراقچی اضافه کرد: همیشه گفته شده که ملت ایران به زبان زور، فشار و تحریم جواب نمیدهد، ولی به زبان احترام جواب میدهد. اگر با ملت ایران با کرامت صحبت و عمل کنید، ملت ایران هم پاسخ مشابهی میدهد.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: در قضیه مذاکرات برجام این امتحان شد. در کمال حسن نیت مذاکره، توافق و ما اجرا کردیم، ولی همین هم به تجربه تلخ تبدیل شد. چون آمریکا از آن خارج شد. در اجرا هزار و یک بازی درآورده و در نهایت دولتشان عوض و خارج شد.
وی گفت: هیچ زمینهای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد.
عراقچی با بیان اینکه کسی فکر نکند که ما لجبازی میکنیم، اظهار کرد: ما یک بار با آمریکاییها مذاکره کرده و توافق هم کردیم و ما صادقانه اجرا کرده و آنها خارج و تحریمهایشان را دوباره برگردانند. یک بار زمان دولت شهید رئیسی مذاکره کردیم توافق کردیم گروگانها آزاد و پولهای ما از کره جنوبی آزاد و در قطر قفل و استفاده نشد.
وی ادامه داد: همین امسال وارد مذاکره شدیم، وسط مذاکره به ما حمله کردند و آمریکا حمایت کرد و بعد خودش به آن ملحق شد. در نیویورک یک فرصتی برای مذاکره بود، درخواستهای کاملا غیرمنطقی و غیرمعقول که همه مواد را تسلیم و آنها اسنپبک را ۶ ماه تمدید کنند. کدام آدم عاقلی این را میپذیرد؟
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه هیچ تجربه مثبتی بین ما و آمریکا پدید نیامده است، عنوان کرد: علیرغم اینکه ما صادقانه آمده جلو و سعی کردیم راهی را باز کنیم. ما اعتماد نداریم و اعتماد هم نخواهیم کرد، ولی حتی بدون داشتن اعتماد آدم میتواند وارد تعامل با حواس جمع شود. این کار را کردیم ولی هیچ وقت جواب مثبت نگرفتهایم.
وی افزود: این خوی آمریکاییهاست و الان هم یک نقطهای است که هیچ زمینه مثبتی آدم نمیبیند که وارد تعامل شود.
عراقچی بیان کرد: اگر آمریکاییها آمادگی داشته باشند از موضع برابر با رویکرد صادقانه برای رسیدن به یک توافقی که منفعت متقابل داشته باشد، براساس احترام متقابل، آمادگی مذاکرات جدی و واقعی برای رسیدن به یک راهحل مرضیالطرفین داشته باشد، ما هیچ وقت دیپلماسی را رها نکرده و رد نمیکنیم.
وی گفت: این خیلی پیچیدگی دارد. چیزی که از آن نمیگذریم حقوق مردم ایران است، چیزی که تحمل نمیکنیم اعمال سلطه و زورگویی بر مردم ایران است ولی برای هر راهحل خردمندانهای آمادگی داریم.
عراقچی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به این ضربالمثل که «گوشت هم را میخورند، ولی استخوان هم را دور نمیاندازند»، اظهار کرد: این واقعا در بین ایرانیهاست. هر اختلاف نظری با هم داشته باشیم ولی وقتی پای ایران خاک و وطن میآید، همه یکدست و متحد میشویم.
وزیر خارجه بیان کرد: همه مردم داخل و خارج کشور مظلومیت ایران و ایرانی را حس کردند که هیچ دلیلی برای حمله به ایران وجود نداشت و ما هیچ خلافی مرتکب نشده بودیم که کوچکترین توجیهی برای آن ایجاد کند. برنامه هستهای ما کاملاً صلحآمیز و حق ماست. ما دقیقاً حق خود را اجرا کرده بودیم و هیچ انحرافی به سمت کارهای غیرقانونی و تولید سلاح نداشتیم و گزارش هم نشده است.
وی گفت: یکسری سؤالات برای ۲۰ سال و ۳۰ سال پیش بوده که همه را پاسخ دادیم و رفع شده است.
عراقچی اظهار کرد: مردم این مظلومیت و حقانیت را احساس کردند. ما مشغول مذاکره درباره برنامه هستهای خود بودیم که اعتمادسازی و ایجاد اطمینان کنیم که هیچ انحرافی در آن وجود ندارد. مشغول مذاکره بودیم پنج دور مذاکره کردیم و دور ششم برای ۱۵ ژوئن تنظیم شده بود، دو شب قبل ۱۳ ژوئن این تهاجم انجام شد. مردم احساس کردند دولت و حاکمیت معقول و منطقی رفتار میکند، اهل گفتوگو و تعامل است و هیچ چیزی که توجیهکننده حمله باشد، وجود نداشت.
وی گفت: ما در این ۱۲ روز شاهد مقاومتی بودیم که به اعتقاد من به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: اصل مهم برای ما این بود که این جنگ نباید به الگویی برای رفتار با ایران تبدیل شود، باید همه جهان دریابد که ایرانیان در برابر زور، فشار و جنگ جواب نمیدهند، بلکه مقاومت میکنند.
وی گفت: اگر این مقاومت صورت نگرفته بود، این الگو تبدیل به رویهای شده بود که هرگاه چیزی از ایران بخواهند، تهدید و حمله کنند. ایرانیان در این ۱۲ روز ثابت کردند از حقوق خود نمیگذرند، از جنگ فرار نمیکنند، از جنگ نمیترسند و ایستادگی و مقاومت میکنند.
به گفته عراقچی این سرمایهای برای کشور است و همه اذعان دارند باید آن را حفظ کرد و باید قدر مردم را دانست و انتظارات آنها را برآورده کرد. این همان مردمی هستند که پای کار ایستادند.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: این تفکر الان وجود دارد. البته برخی دوباره به حرفهای سابق بازمیگردند، اما به نظرم مهم نیست. هم به صورت علنی و هم در جلسات خصوصی از مقام معظم رهبری شنیدهام که فرمودهاند قدر این سرمایه را باید دانست، باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم و مدیون مردم هستیم، باید قدر مردم را بدانیم.
وی گفت: رئیسجمهور، هیئت دولت، نیروهای مسلح، هر جا میرویم همین صحبت است. در دولت شاهد ابتکارات و طراحیهایی هستم که رئیسجمهور و وزرای کابینه برای حفظ انسجام، توجه بیشتر به مسائل معیشتی مردم و حفظ آمادگی مردم برای هر شرایطی این ابتکارات را مطرح میکنند.
عراقچی افزود: اینکه میگویم آمادگی حفظ شود به این معنا نیست که ممکن است دوباره جنگی رخ بدهد، اتفاقا آماده بودن مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است.
وی گفت: اگر برای جنگ آماده نباشید، جنگ رخ میدهد، اگر آماده جنگیدن باشید، کسی جرأت حمله به شما را ندارد. این آمادگی الان وجود دارد، این آمادگی هم در نیروهای مسلح، مردم و دولت این آمادگی حتی بیشتر از قبل از جنگ ۱۲ روزه
عراقچی تصریح کرد: مطمئنم این تجربه اشتباه را تکرار نخواهند کرد و اگر این تجربه را تکرار کنند، با پاسخ مشابهی مواجه خواهند شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رایگیری از ایرانیان خارج از کشور در انتخابات، عنوان کرد: این امکانی است که همواره سعی کردیم برای ایرانیان خارج از کشور در زمان انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنیم. سفارتخانهها و سرکنسولگریهای ما در خارج از کشور صندوق رأی را ترتیب میدهند و برخی جاها صندوق رأی سیار به نقاط دیگر هم فرستاده میشود.
وی با اشاره به دوری مسافت برای برخی از هموطنان ایرانی به منظور شرکت در انتخابات افزود: علاوهبر این مشکلی دیگری نیز وجود دارد. هر بار تعدادی از عناصر اطراف محل رأیگیری جمع میشوند و به کسانی که میخواهند رأی دهند اهانت کرده و تهدید میکنند. کسانی که در کشورهای اروپایی و غربی هستند، بدتر است.
عراقچی گفت: یک ایدهای مطرح شده و الان با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صحبت میکنیم که امکان رأی گیری از طریق پست یا از طریق کامپیوتر و فضای مجازی را فراهم کنیم. شورای نگهبان ملاحظاتی درباره امنیت رأیگیری دارد که خدای نکرده رأیی جابهجا نشود یا سوءاستفادهای صورت نگیرد. در حال برطرف کردن این مشکلات هستیم. هفته گذشته با فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس این موضوع را مطرح و آنها هم تأیید کردند و به اتفاق از طریق شورای نگهبان پیگیری میکنیم.
این دیپلمات عالیرتبه ایرانی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور و نگرانی آنها از اینکه در بازگشت با مشکل مواجه شوند، اظهار داشت: این همیشه یکی از معضلات ما بوده که چگونه به ایرانیان خارج از کشور اطمینان خاطر بدهیم که اگر به داخل بیایند مشکلی نخواهند داشت.
وی افزود: اخیرا قانونی در مجلس شده و در مراحل آخرش است. بخشی از این قانون که مربوط به ایرانیان خارج از کشور میشود، به تردد روان ایرانیان به کشورشان مربوط است و بند بسیار مهمی در آن گنجانده شده است که سامانه پرسمان هست که هر ایرانی برای ورود به کشور اسمش را وارد آن سامانه میکند و سامانه اعلام میکند که مشکلی برای بازگشت دارد
وزیر امور خارجه درباره بازگشت برخی از روزنامهنگاران معاند گفت: مورد به مورد فرق میکند. میتوانند به سفارتخانههای ما مراجعه کنند و درخواست بدهند، ما صادقانه به آنها میگوییم که چه مشکلی
