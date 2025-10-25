انتصاب 3 عضو شورای عالی فضائی از سوی دکتر پزشکیان
رئیسجمهور با صدور حکمی آقایان حسن حدادپور، حسین محمدنوازی و وحید یزدانیان را به عنوان اعضای شورای عالی فضائی منصوب کرد.
دکتر مسعود پزشکیان، در حکمی ضمن انتصاب آقایان حسن حدادپور، حسین محمدنوازی و وحید یزدانیان به عنوان اعضای شورایعالی فضائی، تصریح کرد: امید است با حضور مؤثر در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، ضمن حمایت از توانمندیهای داخلی و بهرهمندی مطلوب و صلحآمیز از فضای ماورای جو و علوم و فناوریهای فضائی در جهت حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف شورا در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیسجمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حسن حدادپور
جناب آقای حسین محمدنوازی
جناب آقای وحید یزدانیان
در اجرای تبصره (2) ماده (3) اساسنامه شورایعالی فضائی، مصوب 25 بهمن 1383 هیئت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت 4 سال به عنوان «عضو شورای عالی فضائی» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با حضور مؤثر در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، ضمن حمایت از توانمندیهای داخلی و بهرهمندی مطلوب و صلحآمیز از فضای ماورای جو و علوم و فناوریهای فضائی در جهت حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف شورا در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران