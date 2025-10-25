اسرائیل بزرگترین ناقض هنجارهای حقوق بشردوستانه بینالمللی است
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نظر مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری در رد ادعاهای اسرائیل در خصوص فعالیت آنروا، رژیم صهیونیستی را بزرگترین ناقض هنجارهای حقوق بشردوستانه بینالمللی خواند و گفت: بیکیفرمانی ادامهداری که حامیان و توجیهکنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کردهاند، باید پایان یابد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه سوم آبانماه به رأی مشورتی مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ دیوان بینالمللی دادگستری در مردود خواندن اقدام رژیم صهیونیستی در ممانعت از فعالیت آنروا (آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) و تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم غزه واکنش نشان داد.
دیوان بینالمللی دادگستری روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در رأی مشورتی آنروا را سازمان اصلی امدادرسانی به فلسطینیها در اراضی اشغالی خواند و اعلام کرد که هیچ مدرکی وجود ندارد که آنروا اصل بیطرفی را نقض کرده یا در توزیع کمکهای بشردوستانه تبعیض قائل شده باشد. بر اساس رأی صادره این آژانس نقش حیاتی را در نوار غزه ایفا میکند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این خصوص عنوان کرد: نظر مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری درباره فلسطین (۲۲ اکتبر)، یکبار دیگر این حقیقت غیرقابل انکار را فریاد میزند که رژیم اسرائیل بزرگترین نقضکننده همه هنجارهای حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
بقایی ادامه داد: دیوان در این رأی مشورتی مجددا تأکید میکند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیهایی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند، اسرائیل همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه این اقلام نشود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس نوشت: دیوان یادآوری میکند که طبق حقوق بینالملل، گرسنگی دادن به عنوان ابزار جنگی ممنوع است.
وی با بیان اینکه دیوان قبلتر نظر صریحی مبنی بر غیر قانونی بودن اشغالگری و ضرورت پایان دادن به اشغال سرزمینهای فلسطینیان صادر کرده بود، افزود: رژیم صهیونیستی به هیچیک از این اصول و قواعد پایبند نبوده و به صورت مستمر همه را نقض میکند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری ماههاست در حال رسیدگی به اتهامهای مربوط به ارتکاب فجیعترین جنایات بینالمللی، شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، توسط رژیم اسرائیل در غزه هستند.
وی خاطرنشان کرد: بیکیفرمانی ادامهداری که حامیان و توجیهکنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کردهاند، باید پایان یابد.
دیوان بینالمللی دادگستری روز چهارشنبه در حکمی مشورتی اعلام کرد که اسرائیل بر اساس کنوانسیون ژنو موظف است با طرحهای امدادی ارائه شده توسط کشورهای ثالث و گروههای بشردوستانه بیطرف، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ و آنروا، موافقت کرده و فعالیت آنها را تسهیل کند تا اطمینان حاصل شود که کمکهای کافی به نوار غزه میرسد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از رای مشورتی این دیوان استقبال و از اسرائیل خواست که به تعهداتش در خصوص حضور و فعالیتهای سازمان ملل و دیگر نهادهای بشردوستانه در فلسطین عمل کند.
ایران حملات هوائی اسرائیل
به لبنان را محکوم کرد
بقایی همچنین روز جمعه ۲ آبان، حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان در روز پنجشنبه که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از شهروندان بیگناه از جمله دانشآموزان یک مدرسه در منطقه بقاع شد را جنایتی تروریستی خواند و بهشدت محکوم کرد. وی ضمن تسلیت به خانوادههای شهدا و مردم لبنان، بر ضرورت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات ارتکابی تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همهجانبه آمریکا از آن، تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و نقض مستمر توافق آتشبس از سوی این رژیم را گواهی آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطرهجوی رژیم صهیونیستی دانست و مسئولیت جامعه بینالمللی و شورای امنیت سازمان ملل را برای مقابله با قانونشکنی و جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد.
هشدار ایران نسبت به تداوم توسعهطلبی استعماری اسرائیل
بقایی علاوهبر اینها، شامگاه پنجشنبه اول آبانماه مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و بهشدت محکوم کرد.
وی این مصوبه را گام دیگری در مسیر توسعهطلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی خواند که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت میگیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بینالملل خصوصا حق تعیین سرنوشت ملتها است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کرانه باختری همزمان با نسلکشی در غزه، تصریح کرد: سیاست اعلامی و اعمالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله تکرار توهم «اسرائیل بزرگ» در کنار ایجاد شهرکهای جدید و وضع مصوبات جدید در کنست، موید برنامه این رژیم برای پاکسازی قومی همهجانبه در کل فلسطین اشغالی است، و این وضعیت مسئولیت همه دولتها را برای اتخاذ تدابیر مؤثر جهت جلوگیری از «امحای استعماری» فلسطین سنگینتر میکند.
بقایی خواستار اقدام فوری کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای جلوگیری از تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین شد و مسئولیت سازمان ملل متحد را برای توقف تعرضات مداوم رژیم صهیونیستی نسبت به هویت فلسطین و حقوق فلسطینیان خاطرنشان کرد.