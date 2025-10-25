بد خبر‌...!(گفت و شنود)

گفت: FATF با وجود تصویب و پیوستن کشورمان به کنوانسیون‌های «‌پالرمو‌» و «CFT»، ایران را از فهرست سیاه خارج نکرد!

گفتم: همان هنگام که مجمع تشخیص مصلحت این دو کنوانسیون را تصویب کرده بود کیهان به تصویب آن اعتراض کرد، ولی گفتند برای پیوستن به این کنوانسیون شرط گذاشته‌ایم و کیهان در پاسخ نوشته بود کنوانسیون‌ها هیچ شرط و حق تحفظی را که با روح کنوانسیون مغایرت داشته باشد نمی‌پذیرند.

گفت: ولی یکی از مسئولان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در برنامه تلویزیونی ادعا کرد که در نشست مادرید ۳۲ عضو این کنوانسیون حق تحفظ ایران را پذیرفته‌اند!

گفتم: چقدر گفته شد که در تعریف FATF و CFT از گروه‌های تروریستی؛ سپاه و حزب‌الله و انصارالله و حشدالشعبی عراق و همه گروه‌های مقاومت تروریست محسوب می‌شوند ولی به خرجشان نرفت که نرفت.

گفت: در‌باره برجام هم ادعا می‌کردند که فتح‌الفتوح است! و همه تحریم‌ها لغو شده! و همه قدرت‌ها تسلیم شده‌اند! و‌... بعد خبر دادند که هیچی به هیچی بوده است!

گفتم: یارو می‌گفت یکی از اعضای فامیل ما خیلی بد‌ خبر است!

هر وقت تلفن می‌کند، اول پیراهن مشکی را می‌پوشیم و بعد جواب تلفنش را می‌دهیم!