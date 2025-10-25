زمزمههای آغاز جنگ فراگیر بین رژیم صهیونیستی و حزبالله لبنان
در بحبوحه آتشبس شکننده و نیمبند بین رژیم آپارتاید اسرائیل و لبنان، تحلیلگران و رسانهها از احتمال از سرگیری «جنگی تمامعیار» بین رژیم صهیونیستی و حزبالله لبنان میگویند.
حزبالله لبنان، به عنوان یکی از قدرتمندترین گروههای نظامی جهان که اکنون یکی از ریشهدارترین و سازمانیافتهترین شاخههای مقاومت است، همچنان سایهای تهدیدآمیز و دائمی بر مرزهای شمالیِ اراضی اشغالی میافکند و رژیم آپارتاید اسرائیل را از آسودگی خاطر دور نگه میدارد. این گروه، که از سال ۱۹۸۲ با هدف مقابله با اشغالگری اسرائیل در جنوب لبنان تأسیس شد، با تکیه بر زرادخانهای عظیم شامل بیش از ۱۵۰هزار موشک و راکت- از کاتیوشاهای کوتاهبُرد تا موشکهای بالستیک پیشرفته مانند فاتح-۱۱۰ با بُرد ۳۰۰ کیلومتری و موشکهای ضدکشتی با بُرد ۳۰۰ کیلومتر- و همچنین پهپادهای انتحاری و موشکهای ضدتانک، قادر به ایجاد هرجومرج گسترده در عمق خاک سرزمینهای اشغالی است. شبکههای اطلاعاتی پیچیده و حمایت مردمی گسترده در میان شیعیان و دیگر ادیان و مذاهب لبنان، همراه با تجربه نبردهای چریکی در سوریه و لبنان، حزبالله را به چالشی پایدار و دائمی برای رژیم اسرائیل تبدیل کرده است. فقط در درگیریهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴، که با شلیک روزانه صدها راکت از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (16 مهر 1402) آغاز شد، بیش از ۶۰هزار صهیونیست را آواره کرد، در حالی که رژیم صهیونیستی برای مقابله با این تهدید، بودجه دفاعی خود را به ۱۱۰میلیارد شِکِل (حدود ۳۲.۷میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۵ افزایش داد- معادل ۹درصد تولید ناخالص داخلی- و ۴۲میلیارد شِکِل اضافی برای سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ تصویب کرد تا سیستمهای دفاعی مانند گنبدآهنین را تقویت کند. حتی پس از آتشبس شکننده نوامبر ۲۰۲۴ (7 آذر 1403) و ضربه به حزبالله با ترور «سید حسن نصرالله» و...- که با حمایتها و کمکهای بیچونوچرای آمریکا و غرب ممکن شده است- این گروه با هزاران مبارز باتجربه و شبکههای پنهانِ بازسازی، همچنان تهدیدی مستمر برای رژیم منفور صهیونیستی بهشمار میرود و تلآویو را در حالت آمادهباش دائمی و هزینههای هنگفت نگه میدارد؛ آن هم در شرایطی که معادلات امنیتی که توسط محور مقاومت تغییر یافته، رژیم اشغالی را وادار به بازنگری استراتژیک میکند.
شکست سوم اسرائیل در راه است
با توجه به آنچه گذشت، اینکه رژیم اسرائیل جنگ دیگری را آغاز کند، اصلاً دور از ذهن نیست. «عبدالباری عطوان»، تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر روزنامه «رایالیوم»، در یادداشتی از وجود پنج شاخص عمده سخن میگوید که حاکی از آمادگی رژیم صهیونیستی برای آغاز حملهای وسیع علیه لبنان با حمایت آمریکا است. او معتقد است بهای این اقدام برای تلآویو بسیار سنگینتر از شکست در جنگ ۲۰۰۶ خواهد بود و در مقابل، حزبالله نیز در تدارک پاسخها و سلاحهای پیشرفتهای است که ممکن است معادله منطقه را تغییر دهد. وی این نشانهها را در پنج محور اصلی خلاصه کرد و نوشت: نشانه اول اظهارات نخستوزیر لبنان پس از دیدار غیرمنتظره با ژنرال «جوزف کلرفیلد»، رئیس کمیته نظارت بر آتشبس در لبنان، است که گفته بود لبنان متعهد است تا پایان سال جاری روند خلع سلاح منطقه جنوب رودخانه لیطانی را تکمیل کند. شانه دوم تأکید «توماس باراک» فرستاده آمریکا در امور سوریه و لبنان است که گفته بود زمان بازپسگیری حاکمیت لبنان فرا رسیده است. نشانه سوم از نظر این تحلیلگر عرب انجام مانورهای گسترده نظامی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان است که در آن حمله زمینی، دریایی و هوائی به لبنان شبیهسازی شد. اما نشانه چهارم افزایش روند خروج ساکنان از ضاحیهجنوبی بیروت به سمت مناطق شمالی و شمالشرقی است که بهعنوان مناطق امنتر تلقی میشوند. نشانه پنجم نیز تشدید پروازهای جاسوسی پهپادهای اسرائیلی بر فراز آسمان لبنان بهصورت شبانهروزی و انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی لبنان از جمله فرودگاه بیروت، بندر، نیروگاهها و شبکههای آبرسانی است. عطوان مینویسد این تهدیدها و فشارهای رژیم صهیونیستی همزمان با گزارشهایی از رسانههای عبری است که به نقل از ژنرالهای صهیونیست از بازسازی سریع توان نظامی و سازمانی حزبالله خبر دادهاند.
لزوم بازخوانی سخنان اخیر رهبر انقلاب
آنطور که «ایسنا» نوشته است، این تحلیلگر یادآور میشود که رژیم صهیونیستی تاکنون ۲بار در لبنان بهشکلی «خفتبار» شکست خورده است؛ نخست در سال ۲۰۰۰ با عقبنشینی یکجانبه از جنوب لبنان و دوم در جنگ ۲۰۰۶. به باور او، شکست سوم نیز در راه است، زیرا رژیمی که در ۲ سال نبرد در غزه به اهداف خود نرسیده، در لبنان هم پیروزی نخواهد یافت. عطوان نتیجه میگیرد که نه لبنان تنها خواهد بود، نه ایران؛ دوران صبر استراتژیک و خویشتنداری به پایان رسیده است و بازخوانی سخنان اخیر آیتالله «سید علی خامنهای» رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز این واقعیت را تأیید میکند و روزهای آینده گویای همه چیز خواهد بود.
جنگ از زاویهای دیگر
روزنامه «الجمهوریه» لبنان نیز با اشاره به احتمال ازسرگیری جنگ فراگیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان، عوامل داخلی و منطقهای و سناریوهای احتمالی این اقدام را بررسی کرد. به گزارش «مهر»، رسانههای لبنانی به احتمال ازسرگیری حملات همهجانبه رژیم صهیونیستی علیه لبنان برای تحقق اهداف متعدد از جمله فرار نتانیاهو از محاکمه در دادگاه رژیم صهیونیستی پرداختند. در همین رابطه منابع موثق به روزنامه الجمهوریه اعلام کردند ارزیابی ارائهشده از سوی یک دیپلمات عربی به طرفهای سیاسی و امنیتی در لبنان حاکی از آن است که «خطر بزرگی در این مرحله لبنان را تهدید میکند و چند هفته آینده برای لبنان حیاتی است، زیرا احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان بالا است.» این دیپلمات عرب توضیح داد که «انگیزه اصلی این تشدید، هدف قرار دادن حزبالله و خلع سلاح آن نیست، بلکه دلیل آن یک موضوع داخلی در اسرائیل مرتبط با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، است.» به نوشته الجمهوریه، پس از آتشبس در غزه، مسیر محاکمه نتانیاهو بیش از پیش باز شده است و تمامی سیگنالها از محکوم و زندانی شدن او حکایت دارد، لذا بعید نیست نتانیاهو برای فرار از محاکمه، جبهه نظامی جدیدی را باز کند.
حضور مستقیم آمریکا
خبر دیگر آنکه روزنامه «الاخبار» لبنان فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً موج فزایندهای از حملات را در عمق لبنان، به ویژه علیه مواضع مرتبط با حزبالله انجام میدهد که این حملات با نظارت مستقیم آمریکا از داخل اتاقهای فرماندهی رژیم صهیونیستی انجام میشود. براساس اعلام شبکه «کان» رژیم صهیونیستی، افسران آمریکایی در مقر فرماندهی شمالی در صفد حضور دارند و عملیات را لحظه به لحظه دنبال میکنند. این بدان معناست که هر حملهای در لبنان با «چراغ سبز» آمریکا انجام میشود. این روزنامه لبنانی عملیات آمریکا را به علت شکست در قمار خلع سلاح حزبالله دانست و تأکید کرد که این تحول به منجر به این نتیجهگیری میشود که رژیم صهیونیستی از انتظار برای راهحل سیاسی به استفاده از فشار نظامی تدریجی روی میآورد.
این اخبار در شرایطی مطرح میشود که «حسن عزالدین»، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، در سخنانی تأکید کرد که حملات و فشارهای نظامی رژیم صهیونیستی تلاشی است برای تضعیف روحیه جامعه و دور ساختن ملت لبنان از مسیر مقاومت، اما ملت همچنان بر پایداری خود ایستاده است. «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان، نیز تأکید کرد وحدت بین مردم این کشور پیروزی قطعی علیه رژیم صهیونیستی را رقم میزند.