پزشک یهودی و آمریکایی پس از بازگشت از غزه جزئیات هولناکی از جنایات رژیم صهیونیستی را برملا کرده است که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت.

در حالی ‌که گزارش‌های متعددی از نهادهای بین‌المللی تاکنون به جنایات غیرانسانی و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان غزه پرداخته‌اند، و سران این رژیم نیز در دادگاه‌های بین‌المللی به جنایت علیه بشریت محکوم شده‌اند، این‌بار یک پزشک آمریکایی یهودی که داوطلبانه در غزه خدمت کرده، جزئیات هولناکی از جنایت‌های ارتش «اسرائیل» فاش کرده است.

به گزارش کانال تلگرامی مرکز مطالعات فلسطین «مارک پرومالتر»، جراح ارتوپد آمریکایی ساکن کارولینای‌شمالی و معاون کالج بین‌المللی جراحان در آمریکا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها شهادت داد که شخصاً شاهد زنده‌به‌گور شدن دو کودک فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در محوطه بیماستان ناصر در خان‌یونس بوده است. او گفت: «نظامیان اسرائیلی با استفاده از بولدوزر نظامی، دو کودک فلسطینی را به داخل گور جمعی هل دادند و در حالی که کودکان با فریادهای کمک‌خواهانه التماس می‌کردند، آنان را زیر خاک مدفون کردند. کم‌کم صدای گریه‌شان ضعیف شد تا جایی‌که زمین به‌طور کامل صدایشان را خاموش کرد.»

پرومالتر افزود: «زمانی که بعداً گور را گشودیم، پیراهن‌های قرمز و سبز کودکان را یافتیم؛ دستان‌شان از پشت بسته شده بود. این صحنه سطحی از قساوت و نفرت ذاتی را نشان می‌داد که درک آن برای انسان ممکن نیست.»

تیراندازی عامدانه به کودکان

این پزشک آمریکایی در ادامه شهادت خود تأکید کرد که تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی به‌صورت عمدی کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دادند. او گفت: «هرگز کودکان مجروح و مثله‌شده غزه را فراموش نخواهم کرد؛ آنها عمداً به‌دست تک‌تیراندازان اسرائیلی کشته شدند و ما شواهد کافی برای اثبات این جنایات داریم.» پرومالتر که بین اواخر آوریل تا اواسط مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت 1403) در غزه حضور داشته، تصریح کرد که در بیمارستان‌های این منطقه شاهد بود چگونه کودکان مستقیماً هدف گلوله تک‌تیراندازان قرار می‌گرفتند؛ رفتاری که مصداق کامل جنایت جنگی است. به گفته این جراح آمریکایی، او اسناد و مدارکی در اختیار دارد که می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان شواهد حقوقی علیه ارتش «اسرائیل» مورد استفاده قرار گیرد. وی تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی به‌شکل سازمان‌یافته و نژادپرستانه، کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند؛ کودکانی که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه‌اند. پرومالتر در پایان گفت: «آنچه در غزه دیدم، نه حاصل جنگ، بلکه نمود واقعی نفرت و انسان‌ستیزی بود. اگر جامعه جهانی همچنان در برابر این جنایات سکوت کند، تاریخ از ما نیز به‌عنوان همدستان این فاجعه یاد خواهد کرد.»

بزرگ‌ترین پاکسازی نژادی در غزه

از سوی دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های فلسطینی نیز با صدور «هشدار فوری» درباره اوضاع نوار غزه اعلام کرد: «وضعیت در نوار غزه حتی پس از گذشت بیش از دو سال از نسل‌کشی و با وجود آتش‌بس، همچنان «فاجعه‌بار» است.» وی تاکید کرد: «غزه به توده‌‌ای از آوار تبدیل شده و دسترسی به غذا، آب و برق تقریباً غیرممکن است.» این مسئول سازمان ملل همچنین افزود: «اسرائیل» طی بیش از دو سال گذشته، بزرگ‌ترین موج پاکسازی نژادی را از سال ۱۹۶۷ در کرانه باختری و بیت‌المقدس آغاز کرده است.

غول‌های پوشالی

به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی که رژیم صهیونیستی را به انجام چنین جنایاتی ترغیب می‌کند، کشورهای مرتجع عربی و بی‌خاصیتی است که نه‌تنها از ملت مظلوم فلسطین حمایت نمی‌کنند، بلکه علیه آنها به رژیم صهیونیستی کمک نیز می‌کنند. آنها با اینکه همه‌ساله، میلیاردها دلار برای خرید تجهیزات نظامی و جنگنده هزینه می‌کنند اما قادر به استفاده از آنها نیز نیستند. در همین رابطه یک کارشناس صهیونیست این کشورها را به «غول‌های پوشالی با جنگ‌افزارهای میلیاردی» تشبیه کرد و گفت: «کشورهای عربی فقط می‌توانند جنگنده بخرند و آن را در باند فرودگاه رها کنند... آنها حتی یک پنی هم در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری نکردند... گازی که استخراج می‌کنند نیز توسط غربی‌ها استخراج و حتی توسط آنها صادر می‌‎شود... آنها صرفاً نزد دانشگاه آمریکایی رفتند و گفتند: «بیایید و برایمان دانشگاه بسازید.» خودشان توان ساختش را ندارند.. در این کشورها اصلاً حس توانمندی و شایستگی وجود ندارد... سعودی‌ها فقط کافی بود یک موشک به یک تأسیسات نفتی عربستان اصابت کند تا فوراً از جنگ یمن کنار بکشند...»