چین بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی بادی جهان تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس جدیدترین داده‌های شورای برق چین، این کشور برای پانزدهمین سال متوالی در صدر فهرست تولیدکنندگان انرژی بادی جهان قرار گرفته است؛ دستاوردی که نشان‌دهنده‌ تحولی عمیق در ساختار انرژی و تعهد جدی به گذار سبز است.

در حال حاضر، ظرفیت تجمیعی نیروگاه‌های بادی متصل به شبکه چین به بیش از 580 میلیون کیلووات رسیده که 15.7درصد از کل ظرفیت نصب‌شده تولید برق کشور را تشکیل می‌دهد. تنها در سال گذشته، بیش از 57.84 میلیون کیلووات ظرفیت جدید به شبکه افزوده شده و رشد متوسط سالانه نیز بیش از 100 میلیون کیلووات برآورد می‌شود. این میزان تولید به گفته کارشناسان، سبب شده است تا 10.1درصد از کل برق مصرفی صنایع بزرگ چین از طریق انرژی بادی تأمین شود؛ گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای. کین‌هایان، دبیرکل انجمن انرژی بادی چین، با اشاره به آینده روشن این صنعت گفت: «پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035، سهم انرژی‌های غیرفسیلی در ترکیب مصرف انرژی چین به بیش از 30درصد برسد و ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی و خورشیدی بیش از 6 برابر سطح سال 2020 شود و از مرز

3.6 میلیارد کیلووات عبور کند.» توسعه صنعت توربین‌سازی نیز نقش مهمی در این مسیر دارد. چین اکنون توربین‌های بادی خود را به 57 کشور در

6 قاره صادر می‌کند و چندین شرکت چینی با تأسیس یا برنامه‌ریزی برای ساخت کارخانه در خارج از کشور، در حال تبدیل شدن به بازیگران جهانی در بازار انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. طبق گزارش شبکه CCTV، دولت چین اهداف بلندپروازانه‌ای را برای دوره پانزدهمین برنامه پنج‌ساله (2026 تا 2030) تعیین کرده است. بر این اساس، ظرفیت نصب‌شده جدید انرژی بادی باید سالانه حداقل 120 میلیون کیلووات افزایش یابد تا مجموع ظرفیت تا سال 2030 به 1.3 میلیارد کیلووات و تا 2060 به پنج میلیارد کیلووات برسد- هدفی که دستیابی به بی‌طرفی کامل کربنی را برای این کشور ممکن می‌سازد. این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد چین نه‌تنها در مسیر صنعتی‌شدن سبز گام برمی‌دارد، بلکه در حال بازتعریف آینده انرژی جهان است؛ آینده‌ای که در آن باد، نه نفت، منبع اصلی قدرت خواهد بود.