واکنش سازمان ثبت احوال به انتشار آمار عجیب «نسبت طلاق به ازدواج»
سازمان ثبت احوال اعلام کرد: محاسبه نسبت طلاق به ازدواج در یک سال واحد، از نظر علمی و آماری نادرست بوده و میتواند به تفسیر اشتباه منجر شود.
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، در پی انتشار خبری با عنوان آمار عجیب نسبت طلاق به ازدواج در کشور در رسانههای خبری، روابطعمومی سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در انتشار آمار وقایع حیاتی، اعلام کرد: محاسبه نسبت طلاق به ازدواج در یک سال واحد، از نظر علمی و آماری نادرست بوده و میتواند به تفسیر اشتباه از واقعیتهای اجتماعی منجر شود. در اطلاعیه سازمان ثبت احوال کشور آمده است: تعداد ازدواجهای ثبتشده در هر سال بیانگر پیوندهای تازهای است که در همان سال شکل گرفتهاند، در حالی که طلاقهای ثبت شده در همان بازه زمانی، مربوط به ازدواجهایی است که در سالهای گذشته اتفاق افتادهاند و تقسیم تعداد طلاقهای یک سال بر ازدواجهای همان سال، مقایسهای غیرکارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است. سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: تحلیل دادههای مربوط به ازدواج و طلاق باید با لحاظ شاخصهای زمانی سال ازدواج و فاصله تا طلاق و با استفاده از روشهای تحلیل نسلی صورت گیرد و تفسیر سطحی از آمار میتواند باعث شکلگیری برداشتهای نادرست و القای تصویری غیرواقعی از وضعیت خانواده در کشور شود. روابطعمومی سازمان ثبت احوال کشور از رسانهها و فعالان حوزه تحلیل داده درخواست کرد در انتشار آمارهای اجتماعی، دقت لازم را در تفسیر دادهها به کار گیرند و از استناد به محاسبات ساده یا غیرمعتبر خودداری نمایند تا تصویر دقیقتری از روندهای جمعیتی کشور ارائه شود. آمارها و شاخصهای دقیق وقایع حیاتی از طریق مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال و در پورتال سازمان منتشر میشود و مرجع معتبر برای استفاده رسانهها، پژوهشگران و نهادهای تصمیمگیر است و اصحاب رسانه و عموم مردم میتوانند به پورتال رسمی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند.