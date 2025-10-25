2600 میلیارد تومان جریمه و حبس برای قاچاقچیان ۲۷ میلیون لیتر گازوئیل در هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت قطعی برای ۱۴ نفر از اعضای شبکه قاچاق سازمان‌یافته ۲۷ میلیون لیتر سوخت گازوئیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاقچیان سوخت و برخورد قاطع و بدون اغماض با سرشبکه‌ها همچنان ادامه دارد، گفت: به موجب رای دادگاه تجدید‌نظر استان هرمزگان و تایید دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بندرعباس، حکم قطعی محکومیت برای ۱۴ نفر از اعضای یک شبکه سازمان‌یافته که با تمرد نسبت به مامورین اقدام به قاچاق ۲۷ میلیون لیتر سوخت گازوئیل کرده بودند، صادر شد. قهرمانی افزود: چهار نفر از متهمین اصلی و سر شبکه‌های این باند سازمان‌یافته هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و جمعاً مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و از هر نوع فعالیت در امور دریایی اعم از حمل‌ونقل و صید به مدت ۳ سال محروم شده‌اند.

وی با اعلام اینکه سایر همدستان و اعضای این شبکه نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشف سوخت قاچاق از این شناور با درگیری مسلحانه و استفاده از مواد آتش‌زا از ناحیه متهمین صورت گرفته، با حکم دادگاه شناور لنج حامل سوخت نیز به نفع دستگاه کاشف ضبط گردید.