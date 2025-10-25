سخنگوی سازمان غذا و دارو از مرتفع شدن کمبود ریتالین خارجی در داروخانه‌ها در هفته‌های آتی خبر داد و عنوان کرد که به گفته بسیاری از متخصصان، تفاوت معناداری بین نوع داخلی و خارجی کلیه داروها وجود ندارد.

به گزارش کیهان، تماس‌های گرفته شده با روزنامه، حاکی از کمبود داروی ریتالین خارجی در داروخانه‌ها است. این دارو که عمدتاً برای افراد مبتلا به ADHD یا بیش‌فعالی تجویز می‌شود، دارای انواع مختلف خارجی و داخلی است و به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، نوع داخلی این دارو که اثربخشی آن تفاوت معناداری با نوع خارجی‌اش ندارد، در داروخانه‌ها به‌طور مکفی وجود دارد. با این حال، برخی بیماران که تمایل به مصرف نوع خارجی آن دارند و یا پزشک موردنظرشان توصیه به مصرف نوع خارجی آن کرده است، به مشکل برخورده و این وضعیت، موجبات سوءاستفاده برخی دلالان دارو را جدا از اصالت و تاریخ انقضای آن فراهم کرده است که نیازمند پیگیری و برخورد نهادهای ذی‌ربط با متخلفان است، از سوی دیگر واردات رسمی و توزیع این دارو در داروخانه‌ها می‌تواند جلوی بازار غیررسمی و قاچاق آن را بگیرد.

در این‌باره محمد ‌هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: داروی متیل‌فنیدات با نام تجاری «ریتالین» در حال واردات رسمی به کشور است و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آتی در اختیار بیماران قرار گیرد. وی افزود: در حال حاضر انواع تولید داخل و سایر ژنریک‌های بین‌المللی این دارو در داروخانه‌های کشور موجود است و از نظر تأمین، وقفه‌ای در روند درمان بیماران مبتلا به ADHD وجود ندارد. هاشمی درباره سوءاستفاده برخی دلالان دارو، خصوصاً برای عرضه داروهایی کمیاب مثل ریتالین، تأکید کرد: سیاست سازمان غذا و دارو بر حمایت از تولید باکیفیت داخلی در کنار واردات داروهای ضروری است تا نیاز بیماران بموقع تأمین شده و از ایجاد بازارهای غیررسمی و فعالیت دلالان در حوزه دارو جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه درباره کیفیت و اثربخشی داروهای تولید داخل در مقایسه با نمونه‌های خارجی نیز گفت: صنعت داروسازی کشور طی سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و بسیاری از محصولات تولید داخل از نظر فرمولاسیون، اثربخشی و ایمنی با استانداردهای بین‌المللی همخوانی دارند. همه داروهای داخلی پیش از عرضه، تحت آزمون‌های کنترل کیفی دقیق قرار می‌گیرند و نتایج این آزمون‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و ناظر مثل سازمان غذا و دارو تأیید می‌شود. بسیاری از متخصصان نیز معتقدند که تفاوت معناداری میان داروی داخلی و خارجی مشاهده نمی‌شود و اعتماد به تولید ملی می‌تواند به پایداری تأمین دارو در کشور کمک کند.