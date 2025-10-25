فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۵۳
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پنجمین جشنواره ملی شعر کودک در شاهین‌شهر آغاز شد

آیین افتتاح پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با حضور مدیران فرهنگی، شاعران برجسته کودک و نوجوان از جمله مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان‌نژاد و جعفر ابراهیمی (شاهد) در شاهین‌شهر اصفهان برگزار شد.
در این مراسم، فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری، هدف جشنواره را پیوند میان شاعران و کودکان دانست و گفت: «باید تلاش کنیم این جشنواره تا پنجاهمین دوره ادامه یابد.»
همچنین مصطفی رحماندوست از افتتاح قریب‌الوقوع کتابخانه تخصصی شعر کودک در شاهین‌شهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این شهر به «مرکز شعر کودک ایران» تبدیل شود. شهردار شاهین‌شهر نیز تأکید کرد: «آینده سرافراز ایران نیازمند کودکانی شاد و دانا است و سرمایه‌گذاری بر آموزش و فرهنگ کودکان، مسیر رسیدن به چنین آینده‌ای است.» این جشنواره با حضور پرشور کودکان و خانواده‌ها همراه بود و استقبال گسترده مردم نشان‌دهنده علاقه‌مندی ویژه جامعه به شعر و ادبیات کودکانه است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

جرم مضاعف!(گفت و شنود)

خطرات یک عادی‌سازی و عادی‌انگاری(یادداشت روز)

این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!(نکته)

اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد براندازی در ایران خیال‌پردازی است

اخبار ویژه

مهدیه اسفندیاری به شکل مشروط از زندان فرانسه آزاد شد

پاسخ اصلاح‌طلب خارج‌نشین به ماله‌کشی پادوی ترامپ(خبر ویژه)

چرا از مــرگ می‌ترسیم؟

علم را نمی‌توان ترور کرد

مطالبات ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس پرداخت شد