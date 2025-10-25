پنجمین جشنواره ملی شعر کودک در شاهینشهر آغاز شد
آیین افتتاح پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با حضور مدیران فرهنگی، شاعران برجسته کودک و نوجوان از جمله مصطفی رحماندوست، افسانه شعباننژاد و جعفر ابراهیمی (شاهد) در شاهینشهر اصفهان برگزار شد.
در این مراسم، فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری، هدف جشنواره را پیوند میان شاعران و کودکان دانست و گفت: «باید تلاش کنیم این جشنواره تا پنجاهمین دوره ادامه یابد.»
همچنین مصطفی رحماندوست از افتتاح قریبالوقوع کتابخانه تخصصی شعر کودک در شاهینشهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این شهر به «مرکز شعر کودک ایران» تبدیل شود. شهردار شاهینشهر نیز تأکید کرد: «آینده سرافراز ایران نیازمند کودکانی شاد و دانا است و سرمایهگذاری بر آموزش و فرهنگ کودکان، مسیر رسیدن به چنین آیندهای است.» این جشنواره با حضور پرشور کودکان و خانوادهها همراه بود و استقبال گسترده مردم نشاندهنده علاقهمندی ویژه جامعه به شعر و ادبیات کودکانه است.