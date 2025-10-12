گروه ادب و هنر-

محمد کاسبی بازیگر متعهد و محبوب سینما، تلویزیون و تئاتر، روز گذشته یکشنبه 20 مهر در سن 74 سالگی درگذشت.

کاسبی که متولد 1330 تهران بود، با اینکه در رشته پزشکی دانشگاه قبول شده بود اما با انصراف از این رشته، در رشته هنرهای دراماتیک تحصیل کرد. این بازیگر که به گفته خودش روزهای انقلاب در خیابان‌ها علیه سلطنت مبارزه می‌کرد، بعد از انقلاب به صورت حرفه‌ای وارد کار هنری شد و ابتدا مدیریت نمایش‌های رادیویی را به عهده گرفت. وی همچنین از بنیانگذاران حوزه هنری و مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد بود و از ابتدای دهه 60 به عنوان بازیگر وارد سینما شد. اولین تجربه بازی او در فیلم «مرگ دیگری» تحسین‌های بسیاری را برانگیخت و از ورود یک استعداد به سینما خبر می‌داد. وی همزمان با بازیگری به کارگردانی هم رو آورد و یکی از آثار برجسته سینمای ایران در دهه 60 را با نام «شنا در زمستان» را تولید کرد. فیلمی که همان زمان با تمجید گسترده منتقدان همراه شد، ازجمله شهید آوینی طی نقدی بر این فیلم از خلاف جریان آب حرکت کردن این فیلم و دوری‌اش از موضوعات روزمره و تکراری گفته و نوشته بود: «درحیرتم كه چگونه كسی جرأت كرده است كه روی به آدم‌ها و فضاهایی اینچنین بياورد...»

با این حال، این اولین و آخرین تجربه فیلمسازی کاسبی بود و بعد از آن او در زمینه بازیگری تمرکز شد و نقش‌هایی به یادماندنی را ایفا کرد. ازجمله این نقش‌آفرینی‌ها که برای مردم خاطره‌انگیز شده، بازی در دو مجموعه تلویزیونی «خوش رکاب» و «خوش غیرت» بود. همچنین در سینما، با آثاری چون «بدوک»، «پدر»، «حمله به اچ3»، «نفوذی» و... خوش درخشید. مرحوم کاسبی همچنین جوایز و افتخارات مختلفی هم کسب کرد که ازجمله سیمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره فجر و نشان درجه یک هنری است.

سریال «دادستان» آخرین تجربه کاری محمد کاسبی بود که سال 1399 و حین بازی در این سریال دچار عارضه قلبی شد و بعد از آن درگیر امور درمانی شد. کاسبی فروردین سال 1401، در بستر بیماری چفیه رهبر انقلاب را به‌عنوان هدیه از طرف ایشان دریافت کرد؛ درباره این هدیه و احساسش نسبت به آن گفت: چفیه اهدایی حضرت آقا برایم بس عزیز و ارزشمند است که در بدترین شرایط زندگی در وجودم امیدی تازه دمید. همچنین فرزندان شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور در بیمارستان و عیادت از «محمد کاسبی» انگشتر حاج قاسم را به این هنرمند پیشکسوت هدیه دادند.‌

این بازیگر، پنج سال بستری بود و به گفته پزشکان، باید پیوند قلب و ریه انجام می‌داد، اما متأسفانه فرصتی برای این کارها نشد و محمد کاسبی صبح دیروز یکشنبه ۲۰ مهر، به دیار باقی شتافت.

با افتخار می‌گفت حزب‌اللهی هستم!

کاسبی یک هفته قبل از درگذشت، طی گفت‌وگویی با روزنامه کیهان که آخرین مصاحبه او بود، به بخشی از دیدگاه‌ها و خاطراتش پرداخت. متن کامل این گفت‌وگو، دوشنبه 14 مهر در صفحه تصویر روز کیهان منتشر شد که کاسبی در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود: «در جوانی وقتی 27 سال داشتم، یعنی سال 57، سال آخر دانشگاه، یک دانشجوی پرحرارت و خواهان دگرگونی و انقلاب بودم، من هم قطره‌ای در سیل خروشان مردمی بودم که در خیابان‌ها فریاد می‌زدند مرگ بر شاه!»...«اساسنامه و مرامنامه مورد قبول من قرآن است. کدام مرامنامه یا اساسنامه‌ای در دنیا پیدا می‌کنید که کامل‌تر از قرآن باشد و کدام دبیرکلی را بهتر از خدا می‌توانید پیدا کنید و کدام حزبی را بهتر از حزب خدا؟ حزب‌الله هم‌الغالبون! من به این مفهوم، حزب‌اللهی هستم و افتخار می‌کنم که پیرو قرآن باشم و افتخار می‌کنم به دبیرکلی این حزب که پروردگار من است و تمام تلاشم را می‌کنم که مرامنامه این حزب را اجرا کنم.»... «واقعاً دم بچه‌های سپاه پاسداران گرم که در جنگ 12 روزه از جان خودشان گذشتند و مظلوم واقع شدند و باید اسمشان را گرامی بداریم. متأسفم برای آنهائی که قبلاً قدرت موشکی ما را زیر سؤال می‌بردند و برخورداری از این قدرت را نفی می‌کردند. چون اگر این موشک‌ها و بزرگانی چون شهید طهرانی مقدم و سایر شهدا نبودند، خاک این مملکت توسط دشمنان به توبره کشیده می‌شد.»... «من پنج سال است در این وضعیت به سر می‌برم، از خانه سینما حتی یک زنگ هم به من نزدند که حالت چطور است! از نگاه خانه سینما محمد کاسبی که از ستاره‌های سینمای دهه 60 بود اصلاً وجود خارجی ندارد، تا به حال هم به هیچ‌کدام از مراسم و محافل خانه سینما نه دعوت شده‌ام و نه خودم علاقه‌مند به حضور در جمع افرادی هستم که با یک هنرمند پیشکسوت این‌گونه رفتار کردند.»...«نمی‌توانیم بگوییم کل یوم عاشورا‌، کل ارض کربلا و عزاداری کنم یا ادعا کنم «بنی آدم اعضای یک پیکرند» بعد بگویم بچه‌های فلسطینی به ما چه ربطی دارد! بچه‌های غزه مثل دندان کرسی یک آدم هستند که امروز درد گرفته، مگر می‌توان گفت به من چه؛ که اگر بگویی از انسانیت دور هستی.»

در پی درگذشت محمد کاسبی، جمعی از سران، مسئولان و نهادهای فرهنگی پیام‌هایی را صادر کردند. محمدباقر قالیباف رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن برمهانی معاون سیما، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی، خانه سینما، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، محمدمهدی احمدی مشاورعالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و... ازجمله این شخصیت‌ها و نهادها هستند.

گفتنی است، مراسم تشییع محمد کاسبی سه‌شنبه ساعت ۹ صبح از محل حوزه هنری برگزار می‌شود و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.

روزنامه کیهان درگذشت محمد کاسبی را به مردم هنردوست کشورمان، اهالی فرهنگ و هنر و خانواده وی تسلیت عرض می‌کند.