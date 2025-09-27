برخورد با کانالها و سایتهای خبری که به افزایش قیمتها دامن میزنند
پس از اقدام یکجانبه اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایتها و کانالهای تلگرامی اقدام به تولید محتوای حساسیتبرانگیز در مورد افزایش قیمتها کردند که با هشدار قوه قضائیه مواجه شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از اقدام یکجانبه اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایتها و کانالهای تلگرامی با انتشار اخباری امنیت روانی جامعه را برهم زدند.
با انتشار این خبر که از سوی برخی رسانهها منتشر شد، دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشرکنندگان ادعای مورد اشاره، پرونده قضائی تشکیل داد.
بنابر این گزارش؛ با توجه به جو روانی ایجادشده پس از اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام، برخی کانالها و سایتهای خبری با فاصله بسیار اندک از رأیگیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیتبرانگیز در مورد افزایش قیمتها کردند. با وجود لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانههای مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانههای ضدایرانی قرار گرفت. دادستانی تهران هشدار داد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر، رسانهها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهمزدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود.
در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی رسانهها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.