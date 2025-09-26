خاک بر سرت!(گفت و شنود)
گفت: فیلمها و تصاویری که از سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل منتشر شده نشان میدهد که تعداد بسیار اندکی پای سخن او نشستهاند و تقریباً تمامی صندلیها خالی است.
گفتم: نفرت مردم دنیا از این جنایتکار پلید و کثیف حالا دیگر به دولتها هم سرایت کرده است و دولتها نیز با انگیزه اعلام نفرت از رژیم صهیونیستی و یا از ترس مردمشان صندلیها را ترک کردهاند.
گفت: بسیاری از رسانههای آمریکایی و اروپایی اعتراف کردهاند که نفرت مردم دنیا از اسرائيل در طول تاریخ بشر بینمونه است.
گفتم: حالا صندلیهای خالی سازمان ملل تأیید دیگری بر تظاهرات گسترده و همیشگی مردم دنیا علیه رژیم وحشی و جعلی اسرائیل است.
گفت: ولی در حالی که همه صاحبنظران و تمامی شواهد از فروپاشی قریبالوقوع رژیم صهیونیستی خبر میدهند، نتانیاهو همچنان قُمپز در میکند و میگوید ما اسرائیل بزرگ را خواهیم ساخت! و...
گفتم: دزدی شبانه وارد خانهای شد ولی هرچه گشت چیزی
پیدا نکرد. صاحبخانه را بیدار کرد و گفت؛ فقط خواستم بهت بگم
خاک بر سر بیلیاقتت کنند! آخه این هم زندگیه که تو داری؟!