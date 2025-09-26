معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس سازمان سینمایی کشور بر تولید مشترک فیلم سینمایی با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران تأکید کردند.

سعید اوحدی در دیدار با رئیس سازمان سینمایی کشور که در بنیاد شهید برگزار شد، گفت: این فیلم سینمایی با هدف ثبت و روایت واقعیات تاریخی، شهدای مردمی و اقتدار ایران اسلامی و به تصویر کشیدن نقش انسجام و همبستگی مردم در مقابله با تجاوز دشمن به صورت مشترک طراحی و تولید خواهد شد.

وی ضمن اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری و بیان خاطراتی از غیرنظامیانی که مظلومانه در این جنگ به شهادت رسیدند، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل‌های جوان تأکید کرد. ایثار و فداکاری مردم عادی، ستون اصلی مقاومت کشور در این دوران حساس بود و روایت این وقایع باید از طریق هنر و سینما به نسل‌های بعد منتقل شود.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از این همکاری، بر حمایت کامل سازمان سینمایی از تولید آثار فاخر و ماندگار با موضوع ایثار، شهادت و همبستگی ملی به عنوان دغدغه جدی دولت چهاردهم و اهمیت همکاری مستمر با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای خلق آثار سینمایی مشترک و واقعی‌نگر تأکید کرد. در گام اول این همکاری مشترک برای تولید فیلم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقطه عطفی در تولید آثار فرهنگی و هنری درباره مقاومت و جانفشانی مردم عادی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان سینمایی افزود: این همکاری زمینه‌ساز تولید فیلمی است که واقعیت‌های تاریخی جنگ ۱۲ روزه، نقش انسجام ملی و شهادت‌های مردمی را به طور جامع به تصویر خواهد کشید که همسو با اهداف فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.