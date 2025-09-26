بلومبرگ: هندیها دوباره مشتری نفت ایران شدند
سرویس اقتصادی:
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که در میانه تنشهای تجاری بین دهلینو و واشنگتن، دولت هند خواستار
از سرگیری واردات نفت خام از ایران شده است.
به گزارش خبرنگار ما، آنطور که آمارهای وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان میدهد این کشور در ماه ژوئن (خردادماه) با وجود تحریمهای گسترده آمریکا، یک محموله نفت خام به ارزش 111 میلیون دلار از ایران وارد کرده است.
هند در پی خروج آمریکا از برجام در سال 2018 به دلیل افزایش فشارهای این کشور، واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده بود.
در تحریمهای دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا به هند این اجازه را داده بود تا در ازای کاهش واردات نفت از ایران بتواند از آمریکا نفت مورد نیاز خود را وارد کند.
هند که سومین مصرفکننده بزرگ انرژی در جهان است، علاوهبر نفت خام همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای (تیرماه) 94 میلیون دلار فرآورده نفتی از ایران وارد کرده است.
بر این اساس، مجموع صادرات نفت و فرآورده نفتی ایران به هند در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی بالغ بر 205 میلیون دلار بوده که حدود 55 درصد از کل صادرات ایران به این کشور را تشکیل داده است.
بررسیها نشان میدهد که دهلینو تمایل زیادی نسبت به از سرگیری واردات نفت ایران و عدم تبعیت از تحریمها و دوری از سیاستهای آمریکا در این زمینه نشان داده است.
نگرانی از افزایش قیمتها
به گزارش تسنیم و به نقل از بلومبرگ، مقامهای هندی بار دیگر به دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اطلاع دادهاند که کاهش قابل توجه واردات نفت روسیه از سوی پالایشگاههای این کشور آسیای جنوبی، واشنگتن را ملزم میکند تا اجازه خرید نفت خام از ایران و ونزوئلا را به دهلینو بدهد.
یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، به بلومبرگ گفت: هیئتی که این هفته به ایالات متحده سفر کرده، در جلساتی با مقامهای آمریکایی این درخواست را تکرار کرده است.
طبق گفته منابع آگاه، نمایندگان هند تاکید کردهاند که قطع همزمان عرضه نفت به پالایشگاههای هند از روسیه، ایران و ونزوئلا که همگی تولیدکنندگان بزرگ نفت هستند، میتواند منجر به افزایش قیمتهای جهانی شود.
این خبر در حالی است که در ماههای اخیر تنشهای تجاری بین آمریکا و هند بر سر خرید نفت روسیه افزایش یافته و واشنگتن مدعی است که دولت دهلینو با این کار از جنگ روسیه در اوکراین حمایت میکند.
بیاعتنایی به تهدیدهای آمریکا
گفتنی است چندی قبل هم شبکه سیانبیسی در گزارشی عنوان کرد که بهرغم اظهارات رئیسجمهوری آمریکا که گفته بود «شنیده هند خرید نفت از روسیه را متوقف کرده است»، مقامات دهلینو همچنان به این اظهارات و تهدیدها، بیاعتنایی کرده و واکنش روشنی نشان ندادهاند.
«راندیر جایزوال» سخنگوی وزارت خارجه هند هم گفته است که این کشور «براساس قیمت نفت در بازار بینالمللی و بسته به شرایط جهانی در هر برهه مفروض درباره واردات انرژی تصمیمگیری میکند.»
ویشنو واراتان، مدیر اجرائی شرکت «میزوهو سیکیوریتیز» هم به این شبکه خبری گفته که هند برای پیدا کردن قراردادهای نفتی قابل مقایسه با آنچه با روسیه منقعد کرده است، باید بازار جهانی را زیرورو کند. دهلینو میتواند گزینههای جایگزین از جمله ایران را بررسی کند. سایر تولیدکنندگان، خواه اعضای اوپکپلاس یا خارج از آن هم گزینههای روی میز هستند که تحت فشار آمریکا قرار دارند.
به گزارش ایرنا، تقریبا ۹۰ درصد از نیازهای نفتی هند از طریق واردات تامین میشود و بشکههای نفت ارزان روسیه به کاهش هزینه واردات دهلینو، کمک کرده است.
شرکت «ریلاینس اینداستریز» که بزرگترین پالایشگاه خصوصی هند است، امسال با تشدید تحریمهای آمریکا، خرید نفت خام ونزوئلا را متوقف کرد. البته پالایشگاههای هندی میتوانند به خرید بشکههای بیشتر از خاورمیانه روی آورند، اما این کار با هزینه بالاتری همراه خواهد بود و هزینه کل واردات را افزایش میدهد.
طبق دادههای وزارت بازرگانی، پالایشگاههای نفت هند نیازمند نفت ارزان هستند و در ماه جولای به طور متوسط 69 دلار برای هر بشکه نفت خام روسیه پرداخت کردند. در حالی که این رقم برای عربستان سعودی 77 دلار و 50 سنت و برای آمریکا 74 دلار و 20 سنت بود.
همچنین در سالهای گذشته ساخت پالایشگاههایی در غرب هند آغاز شده بود که طبق برنامه هم قرار بود بخشی از نفت مورد نیاز این پالایشگاهها از ایران تامین شود. بنابراین نفت ایران اگرچه صادراتش به هند برای مدتی قطع بود ولی هرگز متوقف نخواهد شد.