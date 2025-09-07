کدوم ایسم؟!(گفت و شنود)
گفت: ماجرای این کنسرت چی بود که میخواستند در میدان آزادی برگزار کنند ولی چون دیر اعلام کرده بودند، شهرداری امکان تدارک و برنامهریزی برای آن را نداشت.
گفتم: معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام کرده است که برای شادی و سرور و افزایش وفاق ملی و همدلی این تصمیم گرفته شده
است(!)
گفت: خُب، اگر هدف واقعی برگزارکنندگان کنسرت، شادی و سرور مردم بوده است پس حالا که شهرداری برای تدارک و برنامهریزی آن آمادگی نداشته است چرا زمین و زمان را به هم دوختهاند و این همه سر و صدا به راه انداختهاند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! شاید این سر و صداها را هم برای شادی و سرور مردم لازم میدانند!
گفت: ولی شادی و سرور مردم هنگامی است که برای تامین معیشت آنها و مبارزه با گرانیهای افسارگسیخته کالا و خدمات کاری انجام بشود. کنسرت کدام یک از مشکلات مردم را حل میکند که برایشان شادیآفرین
باشد؟!
گفتم: یکی از نامزدهای نمایندگی در تبلیغات انتخاباتی خود میگفت؛ اگر بنده را انتخاب کنید با امپریالیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و کاپیتالیسم و... مبارزه میکنم! پیرمردی برخاست و گفت؛ کاش برای رماتیسم ما هم فکری میکردید!