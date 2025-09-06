چه مرگته؟! (گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!

گفتم: صهیونیست‌ها و دولت‌های غربی بد‌جوری از سلام نظامی ورزشکاران ما عصبانی شده و آب و روغن قاطی کرده‌اند!

گفت: خُب باید هم عصبانی باشند. ورزشکاران ما با سلام نظامی و اعلام تنفر از رژیم صهیونیستی در میدان‌های ورزشی و روی سکوی قهرمانی با تشویق و کف زدن‌های پی‌در‌پی تماشاگران رو‌به‌رو می‌شوند ولی تماشاگران اروپایی و آمریکایی و‌... تیم‌های ورزشی صهیونیست‌ها را «‌هو» می‌کنند و با شعارهای «کودک‌کش برو گمشو‌» از آنها استقبال(!) می‌کنند.

گفتم: یک کانال فارسی‌زبان وابسته به رژیم صهیونیستی کلی زور زده که بگوید ورزشکاران ایرانی را مجبور به سلام نظامی و حرکت ضد‌اسرائیلی کرده‌اند!

گفت: درباره تظاهرات همه‌روزه مردم در اروپا و آمریکا علیه رژیم وحشی صهیونی چه می‌گویند خودشون هم می‌دانند چه آدم‌نماهای پلیدی هستند.

گفتم: قاضی به شاکی گفت؛ شما از فلانی شکایت کرده‌اید که به شما گفته بی‌شعور و نفهم. شاکی جواب داد؛ بله قربان! عین حقیقته! قاضی گفت؛ مردک اگر عین حقیقته پس چه مرگته؟! چرا شکایت کرده‌ای؟!