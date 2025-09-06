فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۷۷۸۷
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

چه مرگته؟! (گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!
گفتم: صهیونیست‌ها و دولت‌های غربی بد‌جوری از سلام نظامی ورزشکاران ما عصبانی شده و آب و روغن قاطی کرده‌اند!
گفت: خُب باید هم عصبانی باشند. ورزشکاران ما با سلام نظامی و اعلام تنفر از رژیم صهیونیستی در میدان‌های ورزشی و روی سکوی قهرمانی با تشویق و کف زدن‌های پی‌در‌پی تماشاگران رو‌به‌رو می‌شوند ولی تماشاگران اروپایی و آمریکایی و‌... تیم‌های ورزشی صهیونیست‌ها را «‌هو» می‌کنند و با شعارهای «کودک‌کش برو گمشو‌» از آنها استقبال(!) می‌کنند.
گفتم: یک کانال فارسی‌زبان وابسته به رژیم صهیونیستی کلی زور زده که بگوید ورزشکاران ایرانی را مجبور به سلام نظامی و حرکت ضد‌اسرائیلی کرده‌اند!
گفت: درباره تظاهرات همه‌روزه مردم در اروپا و آمریکا علیه رژیم وحشی صهیونی چه می‌گویند خودشون هم می‌دانند چه آدم‌نماهای پلیدی هستند. 
گفتم: قاضی به شاکی گفت؛ شما از فلانی شکایت کرده‌اید که به شما گفته بی‌شعور و نفهم. شاکی جواب داد؛ بله قربان! عین حقیقته! قاضی گفت؛ مردک اگر عین حقیقته پس چه مرگته؟! چرا شکایت کرده‌ای؟!

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

کدوم ایسم؟!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

پرهیز از سیاست پرهزینه یا بازی در نقش مهره پیاده دشمن؟!(خبر ویژه)

وحدت؛ حلقه مفقوده جهان اسلام (یادداشت روز)

حمله به تأسیسات هسته‌ای را نباید ساده‌سازی کرد

معیشت مردم مهم‌ترین مسئله است برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود

نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» پناه ببرد

انتقاد خانه ملت به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت

جمعه‌ای که تهران، رنگ خون گرفت

گزارش بی‌سابقه و تکان دهنده وزیر بهداشت آمریکا: 76درصد آمریکایی‌ها مریض‌اند