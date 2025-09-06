روشهای امنسازی شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با انجام چند اقدام ساده میتوان شبکههای اجتماعی خود را امن کنید تا دست کلاهبرداران سایبری به اطلاعات شخصی شما نرسد.
سرهنگ جواد مختاررضایی به ایسنا گفت: امروزه شبکههای اجتماعی بخش مهمی از زندگی روزمره ما هستند و امکانات زیادی برای ارتباط و تبادل اطلاعات فراهم میکنند؛ اما این شبکههای اجتماعی چه خارجی باشند چه داخلی، باید محل نسبتاً امنی برای ارتباطات ما باشند؛ زیرا هرچقدر استفاده کاربران از این برنامهها بیشتر شود، تهدیدات امنیتی مثل کلاهبرداریهای سایبری نیز بیشتر میشود.
مختاررضایی ادامه داد: در بسیاری از پروندهها مشاهده شده که فرد کلاهبردار، با هک کردن پیامرسان افراد مثل تلگرام یا ایتا، به همه مخاطبان به جای شما پیام داده و از آنها طلب پول میکند. مثلاً به همه پیام میدهد که «من در بیمارستان هستم و فوری به پول نیاز دارم» و از این طریق ممکن است دوستان و آشنایان شما هول شده و برای فرد پول واریز کنند.
راهکارهای امن کردن پیامرسانها
وی با اشاره به راهکارهایی که میتوان پیامرسانها را امن کرد، افزود: در اولین اقدام تلفن همراه شما باید حتماً رمز داشته باشد تا هرکسی به اطلاعات شما دسترسی پیدا نکند. دومین اقدام این است که تمام برنامههای داخلی و خارجی مثل اپلیکیشنهای پیامرسان را از منابع معتبر دانلود و نصب کنید.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا فراجا تأکید کرد که بهترین و امنترین نسخه پیامرسانها، همان نسخههای اصلی هستند و سایر نسخههای منتشر شده معمولاً امن نیستند. به عنوان مثال تلگرام نسخه اصلی است و سایر برنامههای شبیه به آن مثل تلگرام بدون فیلتر و غیره معتبر نبوده و امن نیستند.
مختاررضایی گفت: بعد از نصب پیامرسانها، باید برای آن رمز شخصی نیز قرار دهید، یعنی هرکسی برای ورود به پیامرسان شما باید اول رمز را وارد کند. وی ادامه داد: فعال کردن «احراز هویت دو مرحلهای» نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید توسط کاربران این شبکههای اجتماعی انجام شود و در دسترسی به اطلاعات نقش مهمی دارد.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا بیان داشت: در استفاده از پیامرسانها باید به این نکته توجه کرد که هر برنامه میتواند روی چند گوشی مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین باید در تنظیمات این برنامهها به بخش «دستگاهها» مراجعه کنید و ببینید چند نفر به برنامه شما متصل هستند و از همین طریق فوراً افراد ناشناس دیگر را حذف کرده و دسترسی آنها را ببندید.
مختاررضایی افزود: همچنین در تنظیمات حریم خصوصی، فقط به مخاطبان خود اجازه دهید عکس پروفایل، وضعیت و اطلاعات تماس شما را ببینند تا کلاهبردار نتواند هویت شما را به راحتی جعل کند.
وی هشدار داد: دقت کنید که اگر کلاهبرداران موفق شوند به پیامرسان شما دسترسی پیدا کنند، میتوانند به فایلهای ذخیره شده و پیامهای قدیمی نیز دسترسی پیدا کنند، بنابراین پیامهای حساس را حذف کرده و حافظه کَش برنامهها را به طور منظم پاکسازی کنید.