صادرات نفت ایران از 461 هزار بشکه به 961 هزار بشکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های شرکت « پترولجستیک» نشان می‌دهد ایران طی روزهای اول تا 19 ژوئن به طور متوسط 961 هزار بشکه در روز نفت روانه بازار جهانی کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار این شرکت طی ماه میلادی گذشته صادرات نفت ایران 461 هزار بشکه در روز برآورد شده بود.

بر اساس این گزارش با وجود تحریم‌های آمریکا تولید و صادرات نفت ایران روندی صعودی داشته و چین بزرگ‌ترین خریدار نفت از این کشور بوده است.

تکذیب تصاحب بازار نفت ایران

توسط روسیه

همچنین به گزارش فارس، صادرات 961 هزار بشکه‌ای نفت ایران به چین در حالی در ماه جاری رقم خورده است که این عدد در زمان قبل از تحریم‌ها در حدود 700 هزار بشکه در روز بوده است. به بیان دیگر با بازار‌سازی برای نفت ایران در دولت سیزدهم، جریان صادرات نفت ایران به چین تقویت و تضمین شده و به بیش از رقم قبل از تحریم‌ها افزایش یافته است.

افزایش صادرات نفت ایران به چین در حالی به مرز روزانه یک میلیون بشکه در روز رسیده است که اخیرا برخی رسانه‌های داخلی از شایعه تصاحب بازار نفت ایران در چین توسط روسیه را مطرح کرده بودند.

اخیرا رویترز هم در گزارشی با عنوان «China May oil imports from Russia soar to a record, surpass top supplier Saudi» مطرح کرد که چین واردات نفت از روسیه، ایران و ونزوئلا را افزایش داده و در عوض واردات نفت از آفریقا، برزیل و آمریکا کاهش داشته است. طبق این گزارش؛ صادرات نفت ایران به چین معادل هفت درصد از کل واردات نفت چین و بیش از 750 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

پیش از این، گزارش ماهانه اوپک و گزارش موسسه مطالعات انرژی آکسفورد نیز تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را رد کرده و از روند افزایشی تولید نفت ایران نسبت به قبل از جنگ اوکراین خبر داده بودند.

صادرات ال‌پی‌جی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در نیمه نخست سال جاری، صادرات ماهانه ال‌پی‌جی ایران 4 درصد از پیش‌بینی‌ها بیشتر خواهد شد.

به گزارش تسنیم، پایگاه تخصصی اس‌پی‌گلوبال طی گزارشی کل صادرات ال‌پی‌جی ایران که در ماه جاری بارگیری شده است را 386 هزار تن اعلام کرد. صادرات ال‌پی‌جی ایران در ماه می‌به بالاترین رقم از زمان اعمال تحریم‌ها در سال‌های 2014 و 2018 رسیده بود.

این گزارش تصریح کرد اگرچه صادرات ال‌پی‌جی ایران در ماه ژوئن نسبت به رکورد 859 هزار تنی ماه قبل تقریبا نصف شده است اما تحریم‌های اخیر آمریکا تاثیری در این کاهش نداشته است.

بر اساس این گزارش متوسط صادرات ال پی جی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی 525 هزار تن در ماه بوده است و اگر آمار مربوط به ماه ژوئن را نیز لحاظ کنیم متوسط صادرات ال‌پی‌جی ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی 520 هزار تن درماه خواهد شد که بیشتر از پیش‌بینی‌ها است.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند متوسط صادرات ماهانه ال پی جی ایران در سال جاری میلادی

500 هزار تن باشد که در نیمه نخست سال جاری، صادرات ایران 4 درصد از پیش‌بینی‌ها بیشتر بوده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند بخشی از صادرات ال‌پی‌جی ایران به طور غیرمستقیم از طریق کشورهایی مثل امارات و عمان به چین صادر می‌شود که در آمار صادرات ایران لحاظ نمی‌شود. سه منبع چینی به اس‌پی گلوبال گفتند تحریم‌های جدید آمریکا تاثیر زیادی در تجارت بین ایران و چین نخواهد داشت چرا که واردکنندگان چینی بر پایه یوان با ایران معامله می‌کنند.

به گفته این افراد 99 درصد صادرات ال‌پی‌جی ایران به چین می‌رود و کشتی‌های بسیار بزرگ چینی این محموله‌ها را به چین حمل می‌کنند.

یک منبع چینی با بی‌اهمیت دانستن تحریم‌های جدید آمریکا علیه صادرات ال‌پی‌جی ایران گفت: این اولین‌باری نیست که آمریکا شرکت‌های چینی را به علت رابطه با ایران تحریم می‌کند. اقدام اخیر آنها در تحریم ایران شاید برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از تورم در اقتصاد این کشور انجام شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز 16 ژوئن چند شرکت چینی، هنگ‌کنگی و اماراتی را که مدعی بود در زمینه صادرات ال‌پی‌جی ایران به آسیا فعال هستند تحریم کرد. درآمد ایران از صادرات نفت خام، گاز، میعانات، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ماه‌های‌آوریل و می‌60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این علی‌رغم آن است که آمریکا راه‌های دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را بسته است.