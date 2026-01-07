سرپرست سازمان لیگ والیبال گفت: باشگاه‌ها تا نیم‌فصل فرصت دارند وضعیت خودشان را روشن کنند در غیر این صورت بدون استثنا جلوی برگزاری بازی‌های برگشت را می‌گیریم.

جبار قوچان‌نژاد درخصوص آخرین وضعیت پرداختی بدهی باشگاه به اعضای خود گفت: اکنون نمی‌توان درباره اینکه کدام تیم‌ها بدهی دارند و چه تیم‌هایی کامل تسویه کردند صحبت کرد. بعضی تیم‌ها به بازیکنان از گذشته بدهی دارند، بعضی‌ها احکام انضباطی دارند، بعضی تیم‌ها به افراد مختلف و حتی فدراسیون بدهکار هستند و بعضی باشگاه‌ها بدهی‌های متنوعی در حساب‌های مختلف دارند. سازمان و فدراسیون خواستند جلوی این قضیه را بگیرند. تقوی هیئت‌رئیسه را تشکیل داد و در نشست هیئت‌رئیسه تصمیم این بود که به باشگاه‌ها مهلتی داده شود تا بتوانند برای کارهایشان آماده شوند و تعیین تکلیف و تسویه‌حساب‌ها را انجام بدهند.

وی افزود: واقعیت این است که ما باید از دو، سه بازی گذشته جلوی برگزاری مسابقات را می‌گرفتیم، و حتی خواستیم این کار را انجام دهیم. با تقوی که صحبت کردیم قرار شد هیئت‌رئیسه جلسه تشکیل بدهد و تصمیم نهائی گرفته شود. اعضای هیئت‌رئیسه گفتند که به تیم‌های لیگ برتر و همچنین تیم‌های دسته یک فرصت داده شود. بر همین اساس، ما بخشنامه‌ای صادر کردیم که تا نیم‌فصل، باشگاه‌ها وضعیت خودشان را تعیین تکلیف کنند و حساب‌هایشان را روشن کنند. در غیر این صورت بدون استثنا جلوی برگزاری بازی‌های برگشت را می‌گیریم. چند هفته برای رسیدگی به احکام انضباطی و سایر مسائلی که دارند مهلت دادیم.