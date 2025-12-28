تا کفر است نبرد ما ادامه دارد(حدیث دشت عشق)

بسیجی شهید رضا محدثی یکم خرداد سال ۱۳۴۴، در شهرستان هندیجان به دنیا آمد. بیستم اردیبهشت سال ۱۳۶۱، با سمت فرمانده گروه در خرمشهر به شهادت رسید. شهید رضا محدثی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «شهدا را از یاد نبرید، تقوی را نصب‌العین قرار دهید و فراموش نکنید که پیروزی در سایه جهاد است. آیات خدا را عملی کنید. آیا ندای «هل من ناصر ینصرنی» حسین را نمی‌شنوید؟ آیا این همه خون کافی نیست که شما هم به جوشش درآئید و برخیزید؟... فریاد کودک‌های فلسطینی را در حین کتابت وصیتم شنیدم و قصد کردم که برخیزم و قدس را آزاد کنم. مردم، آمریکا را از یاد نبرید و بدانید تا کفر هست در جهان اسلام همیشه نبرد وجود دارد. اسلام محتاج خون جوانان ایران است و تا خون‌ها جاری نشود و تا حسین زمان حکومتش جهانی نگردد، مبارزه ادامه دارد. باید درخت نوپای انقلاب را با خون آبیاری کرد و از خون اقیانوس روان ساخت تا آمریکا و آمریکاصفتان در آن غرق شوند. من به آمریکا و اتباعش می‌گویم اگر قطعه‌قطعه‌ام کنید، فرامین مقدس اسلام را از یاد نخواهم برد و سازش با کفر در مکتب ما جایی ندارد. امید که در راه خدا حرکت کنیم و تا آخر عمر همگام با امام باشیم. امام را فراموش نکنید. امام تنها عامل تحرک جامعه اسلامی است و او را سرلوحه خود و الگوی خویش قرار دهید. احکام و فرامین او را مانند فرامین پیامبر(ص) بدانید. حرکت در راه او حرکت در راه خداست و تا فریادهای او را لبیک می‌گویید خدا از شما راضی است.»