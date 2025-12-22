فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۶۲
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
قالیباف:

برای حل مشکلات مردم باید بر تحقق برنامه هفتم تمرکز کنیم

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میثاق هر سه قوه تحقق احکام برنامه هفتم است و اگر همه بر اجرا و تحقق احکام و اهداف اصلی برنامه تمرکز کنیم، بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم حل می‌شود. 
محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی که صبح روز دوشنبه (اول دی‌ماه ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در یکی از فرمایشات خود فرموده‌اند که کشور را نباید در حالت «نه جنگ، نه صلح» نگاه داشت، گفت: بر اساس این راهبرد، امور کشور باید به گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند زندگی خود را در بخش‌های مختلف به‌ویژه بازار، اقتصاد، سیاست و غیره به صورت عادی پیش ببرند و معطل نمانند. 
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه اگر اجرا و تحقق احکام فقط ۳۰ ماده از ۱۲۰ ماده برنامه هفتم پیشرفت در اولویت پیگیری و نظارت کمیسیون‌ها قرار گیرد، می‌تواند بخش اعظمی از این قانون را به عنوان میثاق ملی محقق کند، اذعان کرد: همچنین باید حدود ۱۲ کار اصلی از این بین انتخاب شده و به صورت اولویت درآید تا با هم‌افزایی بتوانیم اهداف آن را به نفع معیشت و آرامش مردم محقق کنیم.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

نجات غریق!(گفت و شنود)

زاویه‌دارها عبور از پزشکیان را کلید زدند

عقب‌ماندگی غرب‌گرایان از واقعیت‌های جهان (یادداشت روز)

حرفش را هم نزنید باشد برای پس از خروج کامل ناتو

اخبار ویژه

حامیان و بانیان گرانی یکشبه نگران شدند!

زخم کهنه مذاکره!

امنیت اجاره‌ای

ارتقای کیفیت مدیریت شهری یا حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های توانمند؟!

اعتراف روزنامه‌نگار صهیونیست به درماندگی آمریکا و اسرائیل در مهار توان موشکی ایران